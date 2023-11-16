فوز الإمارات وتعادل الأردن وخسارة صادمة للكويت بالتصفيات

انتهت، منذ قليل، مباريات اليوم في الجولة الأولى من الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وشهدت فوز الإمارات وسوريا، وتعرض الكويت لخسارة مفاجئة.

الإمارات وسوريا والعراق ينتصرون

ونجح منتخب الإمارات الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره نيبال على إستاد آل مكتوم في دبي، برباعية دون رد سجلها؛ خليفة الحمادي، وفابيو دي ليما، وأحرز النجم علي مخبوت هدفين.

وتمكن منتخب أستراليا من اكتساح بنجلادش بسبعة أهداف دون رد، وتجاوزت اليابان منتخب ميانمار بخماسية نظيفة، وفازت كوريا الجنوبية على سنغافورة بالنتيجة ذاتها، وحققت فيتنام فوزًا خارج أرضها بثنائية أمام الفلبين.

وفاز منتخب الصين خارج ملعبه على تايلاند بهدفين مقابل هدف، وتفوقت ماليزيا على قيرغيزستان بنتيجة 4/ 3، وكسبت أوزبكستان، منتخب تركمنستان بنتيجة 3/ 1، وفازت سوريا على كوريا الشمالية بهدف عمر السومة.

كما نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره الباكستاني بأربعة أهداف دون رد، عن طريق هدفين لصالح الشهري، وهدف لكل من عبدالرحمن غريب وعبدالله رديف.

تعادل الأردن وخسارة الكويت

وخطف منتخب الأردن الأول لكرة القدم تعادلًا قاتلًا ضد طاجيكستان بنتيجة 1/ 1، فيما تعرض المنتخب الكويتي لخسارة صادمة على إستاد جابر الأحمد الدولي أمام الهند بهدف دون رد.