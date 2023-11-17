فوز تاريخي لـ كولومبيا ضد البرازيل

انتهت مباراة كولومبيا ضد البرازيل في الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بتحقيق “لوس كافيتيروس” لفوز تاريخي بهدفين مقابل هدف.

تقدم البرازيل بهدف مارتينيلي

وبدأت مباراة كولومبيا ضد البرازيل التي أُقيمت على ملعب “ميتروبوليتانو روبيرتو ميلينديز” بشكل سريع، ونجح السيليساو في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 3 دقائق فقط عن طريق جابرييل مارتينيلي.

واستمرت المحاولات من المنتخبين، بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ضد نظيره الكولومبي بهدف دون رد.

فوز كولومبيا ضد البرازيل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر أصحاب الأرض بشكل أفضل، وسيطروا على اللعب، قبل أن ينجح نجم ليفربول، لويس دياز في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 74، لتشتعل مباراة كولومبيا ضد البرازيل لتسجيل هدف آخر.

ولم يستمر التعادل كثيرًا، حيث نجح لويس دياز في تسجيل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده عند الدقيقة 78، وحاول المنتخبان هز الشباك في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز كولومبيا ضد البرازيل.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يفوز فيها منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم على نظيره البرازيلي في تاريخ التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، فيما مُني السيليساو بالهزيمة الثانية على التوالي في التصفيات الحالية.