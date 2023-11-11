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في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي

فوز ثمين لـ آرسنال ضد بيرنلي

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
فوز ثمين لـ آرسنال ضد بيرنلي
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة آرسنال ضد بيرنلي مساء اليوم، بفوز كبير لنادي آرسنال بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

آرسنال ضد بيرنلي

وكان الشوط الأول، شهد تقدم آرسنال بهدف دون رد سجله اللاعب البلجيكي لياندرو تروسارد من ضربة رأسية في الدقيقة الـ45.

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وفي الشوط الثاني، سجل بيرنلي هدف التعادل في الدقيقة الـ54، عبر اللاعب جوش براونهيل.

وواصل آرسنال ضغطه ليسجل هدفين عبر كل من الفرنسي ويليام ساليبا وزينتشينكو في الدقيقتين الـ 57 والـ74.

آرسنال ضد بيرنلي

آرسنال يصعد للوصافة

وبعد المباراة، أصبح رصيد آرسنال 27 نقطة في المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز الـ19 ” قبل الأخير”.

وكانت مباريات اليوم في الجولة الـ12 انتهت بفوز وولفرهامبتون على توتنهام بنتيجة 2-1، وفاز آرسنال على بيرنلي بثلاثية لهدف، وفاز مانشستر يونايتد على لوتون تاون بهدف، وفاز إيفرتون على كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدفين.

آرسنال ضد بيرنلي

بينما تُختتم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي، بلقاء نيوكاسل يونايتد وبورنموث.

وفي الغد تُقام مواجهات ” أستون فيلا ضد فولهام” و ” ليفربول ضد برينتفورد” و ” وست هام يونايتد ضد نوتنغهام فورست” و ” برايتون ضد شيفيلد يونايتد” و ” تشيلسي ضد مانشستر سيتي”.

 

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