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في ذهاب نهائي الدوري الإفريقي

فوز ثمين لـ الوداد الرياضي ضد صن داونز

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ مساءً
فوز ثمين لـ الوداد الرياضي ضد صن داونز
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة الوداد الرياضي ضد صن داونز مساء اليوم، بفوز نادي الوداد المغربي بنتيجة 2- 1 في ذهاب نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

الوداد الرياضي ضد صن داونز

وسجل فريق الوداد، الهدف الأول عبر اللاعب ريفالدو كويتزي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ42.

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ونجح اللاعب المغربي عبدالمنعم بو طويل في إحراز هدف التعادل لصن داونز بالدقيقة الـ74 من عمر مباراة الوداد الرياضي ضد صن داونز.

وعند حلول الدقيقة الـ 79 سجل الوداد الهدف الثاني عبر اللاعب أنس سرحات.

وستقام مباراة الإياب في نهائي الدوري الإفريقي ظهر الأحد المقبل في جنوب إفريقيا.

وكان صن داونز عبر لنهائي البطولة، على حساب النادي الأهلي المصري، حيث فاز صن داونز في جنوب إفريقيا بهدف وتعادل في مصر بدون أهداف في إياب نصف النهائي، بينما تأهل الوداد على حساب فريق الترجي التونسي، حيث فاز الوداد في المغرب بهدف دون رد في ذهاب دور نصف النهائي، بينما في مباراة الإياب فاز الترجي بهدف وخاض الفريقان ركلات الترجيح التي حسمها الوداد لصالحه.

الوداد الرياضي ضد صن داونز - 2

وسيحصل الفائز ببطولة الدوري الإفريقي على 4 ملايين دولار أمريكي كمكافأة البطولة، بينما يحصل الوصيف على 3 ملايين دولار.

جدير بالذكر أن نادي الوداد البيضاوي المغربي كان خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2022/ 2023 ضد الأهلي المصري في يونيو الماضي، حيث خسر ذهابًا في القاهرة بهدفين لهدف، وتعادل في المغرب في إياب النهائي بهدف لكل فريق.

ويأمل الوداد في مصالحة جماهيره والفوز ببطولة دوري السوبر الإفريقي تعويضًا عن خسارته للقب دوري أبطال إفريقيا يونيو الماضي أمام الأهلي.

 

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