فوز ثمين لـ شاختار ضد برشلونة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي شاختار الأوكراني فوزًا ثمينًا على حساب برشلونة الإسباني بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

شاختار ضد برشلونة

وكان اللاعب دانيلو سيكان سجل الهدف الوحيد لنادي شاختار في الدقيقة الـ40 من عمر اللقاء.

وفي الشوط الثاني من مباراة شاختار ضد برشلونة لم يتمكن نادي برشلونة من تسجيل أي أهداف، لتنتهي مباراة شاختار ضد برشلونة، بفوز شاختار بهدف دون رد.

ويتواجد برشلونة في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، أما نادي شاختار فوصل رصيده من النقاط إلى 6 نقاط في المركز الثالث.

مباريات الأربعاء بـ دوري الأبطال

وتُستكمل مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023/ 2024، غدًا الأربعاء بإقامة 8 مباريات.

في تمام الساعة التاسعة إلا ربعًا مساءً تُقام مباراتا “ريال سوسيداد الإسباني ضد بنفيكا البرتغالي” و”نابولي الإيطالي ضد يونيون برلين الألماني”.

وفي تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية تُقام مباريات “آرسنال الإنجليزي ضد إشبيلية الإسباني” و”أيندهوفن الهولندي ضد لانس الفرنسي” و”ريال مدريد الإسباني ضد سبورتينج براجا البرتغالي” و”بايرن ميونخ الألماني ضد غلطة سراي التركي” و”ريد بول سالزبورغ النمساوي ضد إنتر ميلان الإيطالي” و”كوبنهاجن الدنماركي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي”.

، وفي تمام الساعة الـ11 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية، انطلقت مباريات “مانشستر سيتي الإنجليزي ضد يونج بويز السويسري” و”ميلان الإيطالي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي” و“لاتسيو الإيطالي ضد فينورد الهولندي” و”أتلتيكو مدريد الإسباني ضد سيلتيك الإسكتلندي” و”بورتو البرتغالي ضد رويال أنتويرب البلجيكي” و”النجم الأحمر الصربي ضد لايبزيج الألماني”.