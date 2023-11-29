فوز ثمين لـ مان سيتي ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

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انتهت مباراة مان سيتي ضد لايبزيج الألماني بنتيجة 3- 2، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وكان نادي لايبزيج سجل هدفين في الشوط الأول عبر لاعبه البلجيكي لويس أوبيندا في الدقيقتين الـ 13 والـ33.
وفي الشوط الثاني، سجل فريق مانشستر سيتي 3 أهداف عبر كل من إيرلينج هالاند وفيل فودين وجوليان ألفاريز في الدقائق الـ 54 والـ70 والـ87.
وبعد الفوز، أصبح رصيد مانشستر سيتي 15 نقطة في المركز الأول في المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد نادي لايبزيج عند 9 نقاط في المركز الثاني.