فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد فولهام

انتهت مباراة مان يونايتد ضد فولهام مساء اليوم، بفوز مانشستر يونايتد بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مان يونايتد ضد فولهام

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نجح النجم البرتغالي برونو فيرنانديز في إحراز الهدف الوحيد لـ مانشستر يونايتد من تصويبة قوية في الدقيقة الـ91.

وبعد المباراة، أصبح رصيد مانشستر يونايتد بعد الفوز 18 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد فولهام عند 12 نقطة في المركز الـ14.

مباريات الجولة الـ11

وتُستكمل مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي بإقامة 6 مباريات حيث تُلعب حاليًا مباريات ” إيفرتون ضد برايتون” و ” مانشستر سيتي ضد بورنموث” و ” بيرنلي ضد كريستال بالاس” و ” شيفيلد يونايتد ضد وولفرهامبتون” و ” برينتفورد ضد وست هام يونايتد”.

بينما في السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، تُقام مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد.

وفي مباريات الغد، سيلعب “نوتنغهام ضد أستون فيلا” في الخامسة مساءً بتوقيت المملكة، بينما يلعب ليفربول ضد لوتون تاون في السابعة والنصف مساءً.

وتُختتم مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي بإقامة ديربي لندن بين فريقي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير بعد غد في ملعب نادي توتنهام.