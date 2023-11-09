فوز ريال مدريد والبايرن وخسارة يونايتد بدوري الأبطال

انتهت، منذ قليل، مباريات ثاني أيام الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث أُقيمت 8 مواجهات، وشهدت فوز ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

ريال مدريد والبايرن والإنتر ينتصرون

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد سبورتنج براغا البرتغالي، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ونجح المرينغي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

وافتتح براهيم دياز التسجيل عند الدقيقة 27، ليمنح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد التقدم في الشوط الأول، قبل أن يحرز فينيسيوس جونيور ورودريجو سيلفا هدفين في الشوط الثاني عند الدقيقتين 58 و61.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ على غلطة سراي بهدفين مقابل هدف، سجلهما هاري كين، فيما أحرز سيدريك باكامبو هدف فريقه الوحيد، وتجاوز أيندهوفن عقبة لانس بهدف نظيف.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال في الفوز على نظيره إشبيلية بثنائية ليوناردو تروسارد وبوكايو ساكا، وحسم إنتر ميلان مواجهة ريد بول سالزبورغ بهدف أحرزه لاوتارو مارتينيز.

وخسر مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن بنتيجة 4\3، سجلها محمد اليونسي، دييغو جونسالفيس، لوكاس وروني باردجي، فيما أحرز راسموس وبرونو فرنانديز أهداف الشياطين الحمر، وفاز ريال سوسيداد على بنفيكا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تعادل نابولي ضد يونيون برلين

وخيم التعادل على نتيجة مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا، حيث انتهت مواجهة نابولي ضد يونيون برلين بنتيجة 1\1، سجل ماتيو بوليتانو هدف الفريق الجنوبي، فيما أحرز ديفيد فوفانا هدف الفريق الضيف.