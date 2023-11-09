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ضمن منافسات الجولة الرابعة

فوز ريال مدريد والبايرن وخسارة يونايتد بدوري الأبطال

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ صباحاً
فوز ريال مدريد والبايرن وخسارة يونايتد بدوري الأبطال
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباريات ثاني أيام الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث أُقيمت 8 مواجهات، وشهدت فوز ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

ريال مدريد والبايرن والإنتر ينتصرون

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد سبورتنج براغا البرتغالي، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ونجح المرينغي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

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تشكيلة مباراة الاتحاد والشباب

تشكيلة مباراة الاتحاد والشباب

وافتتح براهيم دياز التسجيل عند الدقيقة 27، ليمنح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد التقدم في الشوط الأول، قبل أن يحرز فينيسيوس جونيور ورودريجو سيلفا هدفين في الشوط الثاني عند الدقيقتين 58 و61.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ على غلطة سراي بهدفين مقابل هدف، سجلهما هاري كين، فيما أحرز سيدريك باكامبو هدف فريقه الوحيد، وتجاوز أيندهوفن عقبة لانس بهدف نظيف.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال في الفوز على نظيره إشبيلية بثنائية ليوناردو تروسارد وبوكايو ساكا، وحسم إنتر ميلان مواجهة ريد بول سالزبورغ بهدف أحرزه لاوتارو مارتينيز.

آرسنال
لاعبو آرسنال – المصدر @Arsenal

وخسر مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن بنتيجة 4\3، سجلها محمد اليونسي، دييغو جونسالفيس، لوكاس وروني باردجي، فيما أحرز راسموس وبرونو فرنانديز أهداف الشياطين الحمر، وفاز ريال سوسيداد على بنفيكا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن
جانب من مباراة يونايتد وكوبنهاجن – المصدر @ManUtd

تعادل نابولي ضد يونيون برلين

وخيم التعادل على نتيجة مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا، حيث انتهت مواجهة نابولي ضد يونيون برلين بنتيجة 1\1، سجل ماتيو بوليتانو هدف الفريق الجنوبي، فيما أحرز ديفيد فوفانا هدف الفريق الضيف.

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