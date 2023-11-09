فوز ريال مدريد والبايرن وخسارة يونايتد بدوري الأبطال النواب الأمريكي يقرر إصدار مذكرتي استدعاء لنجلي بايدن بتهم رشوة وفساد السبيعي تؤكد مقترحها: السبت والأحد إجازة والجمعة نصف دوام عيون العالم تترقب حلًا لأزمة غزة في قمة عربية تستضيفها السعودية خالد الفالح: نتطلع لإمداد العالم ببطاريات المركبات الكهربائية وزير الإعلام يزور مقر برنامج متحدثون ويطلع على تقنيات التدريب تيك توك ترد على حملة المقاطعة السعودية: نعتز بالمملكة كمصدر إلهام لنا أمطار وبروق تضيء سماء مكة المكرمة بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر نوفمبر اقتراب التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة
انتهت، منذ قليل، مباريات ثاني أيام الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث أُقيمت 8 مواجهات، وشهدت فوز ريال مدريد وبايرن ميونيخ.
ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد سبورتنج براغا البرتغالي، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ونجح المرينغي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.
وافتتح براهيم دياز التسجيل عند الدقيقة 27، ليمنح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد التقدم في الشوط الأول، قبل أن يحرز فينيسيوس جونيور ورودريجو سيلفا هدفين في الشوط الثاني عند الدقيقتين 58 و61.
وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ على غلطة سراي بهدفين مقابل هدف، سجلهما هاري كين، فيما أحرز سيدريك باكامبو هدف فريقه الوحيد، وتجاوز أيندهوفن عقبة لانس بهدف نظيف.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال في الفوز على نظيره إشبيلية بثنائية ليوناردو تروسارد وبوكايو ساكا، وحسم إنتر ميلان مواجهة ريد بول سالزبورغ بهدف أحرزه لاوتارو مارتينيز.
وخسر مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن بنتيجة 4\3، سجلها محمد اليونسي، دييغو جونسالفيس، لوكاس وروني باردجي، فيما أحرز راسموس وبرونو فرنانديز أهداف الشياطين الحمر، وفاز ريال سوسيداد على بنفيكا بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وخيم التعادل على نتيجة مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا، حيث انتهت مواجهة نابولي ضد يونيون برلين بنتيجة 1\1، سجل ماتيو بوليتانو هدف الفريق الجنوبي، فيما أحرز ديفيد فوفانا هدف الفريق الضيف.