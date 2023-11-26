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في الجولة الأولى من دور المجموعات

فوز صعب لـ الزمالك ضد أبوسليم في الكونفيدرالية

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ مساءً
فوز صعب لـ الزمالك ضد أبوسليم في الكونفيدرالية
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة الزمالك ضد أبوسليم الليبي، بفوز فريق الزمالك المصري بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك ضد أبوسليم

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب يوسف أوباما في إحراز الهدف الوحيد لفريق الزمالك في الدقيقة الـ74 من ضربة رأسية.

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وحقق فريق الزمالك أول فوز له في دور المجموعات بالجولة الأولى ليصبح رصيده 3 نقاط.

الزمالك ضد أبوسليم

وسيواجه الزمالك، فريق مودرن فيوتشر يوم الأربعاء المقبل في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وكانت مباريات اليوم الأحد في الكونفيدرالية انتهت بفوز الإفريقي التونسي على دريمز الغاني بهدفين دون رد، وفاز مودرن فيوتشر على سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي بهدف دون رد، وفاز الزمالك على فريق أبو سليم الليبي بهدف، وفاز الملعب المالي من مالي على فريق “ديايل نوار” من الكونغو.

وفاز فريق ساجرادا الأنجولي على كويا الغيني بهدفين دون رد، بينما فاز ريفرز يونايتد النيجيري على نادي أكاديميكا لوبيتو الأنجولي بثلاثية دون رد.

الزمالك ضد أبوسليم

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