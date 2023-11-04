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بعد المطالبة برحيله وتعيين الفرنسي زيدان بدلًا منه

فوز مانشستر يونايتد أمام فولهام يحمي تين هاج من الإقالة

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٧ مساءً
فوز مانشستر يونايتد أمام فولهام يحمي تين هاج من الإقالة
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا اليوم على نادي فولهام بهدف دون رد في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

الفوز جاء بعد تراجع نتائج مان يونايتد في المباريات الأخيرة، حيث كان الفريق خسر من جاره مانشستر سيتي بثلاثية دون رد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

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وقبل مباراة فولهام، كانت فئات عريضة من جماهير مان يونايتد طالبت برحيل مُلاك النادي مع رحيل المدرب الهولندي إريك تين هاج.

تخفيف حدة الانتقادات

فوز مانشستر يونايتد على فولهام اليوم، وصعود مان يونايتد للمركز السادس في الدوري الإنجليزي قد يُخفف من حدة الانتقادات التي وُجهت للمدرب تين هاج، حيث في حال لم ينجح المدرب الهولندي في تحقيق نتائج إيجابية مع اليونايتد قد يرحل بنهاية الموسم الحالي مع التفكير في تعيين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وقالت صحيفة The Times البريطانية: إن المدرب الهولندي تين هاج مهدد بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد بسبب الانطلاقة السيئة للفريق والتي تحققت في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، مع التفكير في التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

مانشستر يونايتد
لاعبو يونايتد – المصدر manutdnews

زيدان على رادار مانشستر يونايتد

جدير بالذكر أن اسم زيدان كان ارتبط أيضًا بتدريب نادي ريال مدريد الإسباني، في حال رحل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وفي يونيو الماضي، قالت صحيفة AS الإسبانية إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يريد وضع زيدان نجم الكرة الفرنسية السابق في الهيكل الإداري للنادي وذلك لجذب اللاعبين المميزين مثل مواطنه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

زين الدين زيدان
زيدان

ورغم توتر العلاقات مؤخرًا بين المدرب الفرنسي وفلورنتينو بيريز لكن الأول سيرحب بالعودة إلى ريال مدريد والعمل في منصب إداري بعد أن أدى دوره كلاعب ومدرب في الريال.

وكان موقع Tutto Mercato الإيطالي أفاد أن زيدان كان تلقى عرضًا مغريًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وصل إلى 50 مليون يورو، إلا أنه رفضه رسميًّا.

 

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