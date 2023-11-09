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بعد إقالة نونو سانتو

فيتوريا يحسم موقفه من تدريب الاتحاد

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
فيتوريا يحسم موقفه من تدريب الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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علق المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، البرتغالي نونو سانتو، على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا بشأن تدريبه لفريق الاتحاد.

فيتوريا يعلق على العروض

وأكد فيتوريا خلال مؤتمر صحافي عُقد، اليوم الخميس، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه دائمًا ما تظهر عروض جديدة له، إلا انه متواجد في مصر حاليًّا؛ وأموره جيدة.

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روي فيتوريا
المدرب البرتغالي – المصدر @EFA

وواصل المدير الفني البرتغالي: “مقتنع بما أفعله هنا، أحب ما أفعله، وعندما أشعر بعدم الراحة أو أن الأجواء غير جيدة أو أن الجماهير ليست سعيدة سأكون أول من يعود إلى المنزل”.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا، أن نادي الاتحاد، وضع فيتوريا ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيل المدير الفني البرتغالي نونو سانتو.

فيتوريا في تصفيات أمم إفريقيا
المدرب البرتغالي – المصدر @EFA

إقالة نونو سانتو

وأعلن نادي الاتحاد بالأمس، عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع نونو سانتو، بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق، وتوجه بالشكر له على ما قدمه.

وسيتولى مساعد المدرب حسن خليفة مسؤولية تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، لحين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد، وإعادة تشكيل الجهاز الفني بما يُلبي تطلعات وطموحات النادي وجمهوره.

نونو سانتو - الاتحاد
سانتو

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