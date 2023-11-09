فيتوريا يحسم موقفه من تدريب الاتحاد

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علق المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، البرتغالي نونو سانتو، على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا بشأن تدريبه لفريق الاتحاد.
وأكد فيتوريا خلال مؤتمر صحافي عُقد، اليوم الخميس، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه دائمًا ما تظهر عروض جديدة له، إلا انه متواجد في مصر حاليًّا؛ وأموره جيدة.
وواصل المدير الفني البرتغالي: “مقتنع بما أفعله هنا، أحب ما أفعله، وعندما أشعر بعدم الراحة أو أن الأجواء غير جيدة أو أن الجماهير ليست سعيدة سأكون أول من يعود إلى المنزل”.
وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا، أن نادي الاتحاد، وضع فيتوريا ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيل المدير الفني البرتغالي نونو سانتو.
وأعلن نادي الاتحاد بالأمس، عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع نونو سانتو، بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق، وتوجه بالشكر له على ما قدمه.
وسيتولى مساعد المدرب حسن خليفة مسؤولية تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، لحين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد، وإعادة تشكيل الجهاز الفني بما يُلبي تطلعات وطموحات النادي وجمهوره.