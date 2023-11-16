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فيجا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٦ مساءً
فيجا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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حسم النجم الإسباني جابرييل فيجا، موقفه من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والانتقال إلى صفوف سيلتا فيغو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فيجا مستمر مع الأهلي

وكانت الوكالة الإسبانية، قد أكدت نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إدارة نادي سيلتا فيغو قد بدأت مفاوضاتها مع نظيرتها في الأهلي، من أجل الحصول على خدمات فيجا، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

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جابرييل فيجا
النجم الإسباني

وذكر خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، نقلًا عن أحد المقربين من اللاعب الإسباني: “كان هناك استفسارات من أندية مشاركة في دوري أبطال أوروبا حول وضع فيجا”.

وأضاف فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “هو سعيد بنسبة 100% في الأهلي، فهو يلعب في مستوى رائع ويتحلى بكامل التركيز وملتزم بالتواجد مع الفريق، ويرغب في الفوز بدوري روشن”.

غابري فيغا - جابرييل فيجا
النجم الإسباني – المصدر @ALAHLI_FC

أبرز أرقام اللاعب مع الأهلي

وانضم فيجا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الميركاتو الصيفي، قادمًا من سيلتا فيغو، وشارك معه في 9 مباريات حتى الآن بمعدل 689 دقيقة، ونجح في تسجيل هدف واحد.

وتألق اللاعب في صفوف سيلتا فيغو في الموسم الرياضي الماضي، حيث شارك معه في 26 مباراة، ونجح في إحراز 11 هدفًا، بينهم هدفان في المباراة الحاسمة بالجولة الأخيرة ضد برشلونة، ليتمكن من ضمان البقاء بالليغا.

جابري فيجا - جابرييل فيجا
النجم الإسباني – المصدر @FabrizioRomano

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