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رغم تألقه في مباراة نافباخور

فيديو يتسبب في الهجوم على محمد البريك

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٨ مساءً
فيديو يتسبب في الهجوم على محمد البريك
المواطن - محمد سمعه

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وجه الناقد الرياضي فهد الروقي، الناقد في قناة 24 الرياضية، هجومًا إلى محمد البريك لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال؛ وذلك بسبب ما بدر منه في مباراة نافباخور الأوزبكي أمس في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ماذا فعل محمد البريك ؟

وكان محمد البريك حاول التحايل على القانون، بعدما رفع الكرة لرأسه بقدمه ثم جعلها تذهب للحارس ياسين بونو مما جعل حكم مباراة نافباخور يتوجه له بالبطاقة الصفراء.

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وقال الروقي عبر حسابه في منصة “إكس”: “صحيح أن الدور الأكبر يقع على اللاعب في تثقيف نفسه كرويًّا بما في ذلك قانون الكرة في المقابل على إدارة الكرة دور مهم في ذلك”.

محمد البريك

وبعد فوز الأزرق أمس على نادي نافباخور الأوزبكي بثنائية دون رد، تسبب إهدار اللاعب سالم الدوسري لركلتي جزاء أمام فريق نافباخور الأوزبكي في إثارة حالة من القلق لجماهير الهلال، وذلك قبل مواجهة النصر مساء بعد غدٍ الجمعة في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وزادت حصيلة لاعبي الأزرق من اللاعبين الذين أهدروا ركلات الجزاء لتصل إلى 3 لاعبين قاموا بإهدار 5 ركلات جزاء.

وأهدر سالم الدوسري ركلتين ضد نافباخور وركلة أمام الأخدود، وميتروفيتش ركلة أمام الأهلي، وركلة لنيمار أمام الشباب.

وقال الدوسري بعد مباراة نافباخور في تصريحات إعلامية: “لست أول لاعب يُهدر ركلات جزاء، ولكنني لاعب يعشق الصعاب، سعيد بهذا الفوز والتأهل لدور ثمن النهائي”.

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