فيديو يكشف سبب حادث انفجار الحدود الأمريكية الكندية

كشف فيديو جديد لحظة وقوع حادث الانفجار على الحدود الأمريكية الكندية، والذي وصفه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالحادث الخطير.

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، أنه لا مؤشّرات على عمل إرهابي، في انفجار سيارة عند معبر حدودي بين الولايات المتحدة وكندا، حيث كشفت اللقطات المتداولة أنه مجرد انفجار للسيارة أثناء عبورها المعبر الحدودي.

وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن انفجار سيارة على الحدود بين كندا والولايات المتحدة قرب شلالات نياغارا يشكل وضعًا خطيرًا للغاية. وقال ترودو أمام مجلس العموم “من الواضح أنه وضع خطير للغاية قرب شلالات نياغارا. لقد انفجرت سيارة عند معبر جسر رينبو”، وأضاف “لا تزال هناك أسئلة كثيرة ونحاول الحصول على أجوبة في أسرع وقت ممكن”.

FBI rules out terrorism in deadly Rainbow Bridge car crash at U.S.-Canada border. @trevorlault has more details on the vehicle explosion. https://t.co/2kPZQiBJoY pic.twitter.com/8ttACXnbTL

— Good Morning America (@GMA) November 23, 2023