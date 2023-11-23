فيديو يكشف سبب حادث انفجار الحدود الأمريكية الكندية

كشف فيديو جديد لحظة وقوع حادث الانفجار على الحدود الأمريكية الكندية، والذي وصفه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالحادث الخطير.

استبعاد الشبهة الجنائية

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، أنه لا مؤشّرات على عمل إرهابي، في انفجار سيارة عند معبر حدودي بين الولايات المتحدة وكندا، حيث كشفت اللقطات المتداولة أنه مجرد انفجار للسيارة أثناء عبورها المعبر الحدودي.

وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن انفجار سيارة على الحدود بين كندا والولايات المتحدة قرب شلالات نياغارا يشكل وضعًا خطيرًا للغاية. وقال ترودو أمام مجلس العموم “من الواضح أنه وضع خطير للغاية قرب شلالات نياغارا. لقد انفجرت سيارة عند معبر جسر رينبو”، وأضاف “لا تزال هناك أسئلة كثيرة ونحاول الحصول على أجوبة في أسرع وقت ممكن”.

FBI rules out terrorism in deadly Rainbow Bridge car crash at U.S.-Canada border. @trevorlault has more details on the vehicle explosion. https://t.co/2kPZQiBJoY pic.twitter.com/8ttACXnbTL — Good Morning America (@GMA) November 23, 2023

حالة استنفار على الحدود الكندية الأمريكية

وأثار الحادث مخاوف على جانبي الحدود، ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قوله: إن المسؤولين الكنديين “يأخذون هذا الأمر الاستثنائي على محمل الجد”. بينما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع التطورات عن كثب.

وقال مسؤول في وكالات إنفاذ القانون لوكالة أسوشيتد برس: إن القتيلين كانا من ركاب السيارة.

وقالت مدينة نياغرا فولز الأميركية عبر صفحتها على فيسبوك إن جسر رينبو (قوس قزح) مغلق “حتى إشعار آخر”. وقال شاهد لشبكة “سي بي إس” إنه شاهد سيارة “تطير بسرعة تفوق مئة ميل في الساعة (160 كلم)” بتأثير محتمل من الانفجار، لافتا إلى أنه شاهد لاحقا “كرة نار” على الجسر.

مصدر قلق للحكومتين

وقال وزير الأمن العام الكندي دومينيك لوبلان “في كل مرة تتعرض بنية تحتية بهذه الأهمية بالنسبة إلى كندا والولايات المتحدة مثل معبر حدودي، لهذا النوع من الأحداث العنيفة، يشكل الأمر مصدر قلق لحكومتي” البلدين. لكنه رفض “التكهن بمصدر” الانفجار الذي أسفر عن مقتل شخصين بحسب وسائل إعلام أميركية أبرزها شبكة “سي إن إن”.

على الجانب الأميركي، كان مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أول من أعلن عبر منصة إكس “التحقيق حول انفجار سيارة على جسر رينبو، وهو معبر حدودي بين الولايات المتحدة وكندا قرب شلالات نياغرا”.

تحقيقات السلطات

وقام مكتب الشرطة الفدرالية في مدينة بوفالو في ولاية نيويورك والقريبة من شلالات نياغرا، بإرسال محققين متخصصين في مكافحة الإرهاب.

وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول عبر إكس أن شرطة الولاية “تعمل مع وحدة مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفدرالي لمراقبة كل نقاط الدخول” إلى ولاية نيويورك.

من جهته، أعلن إريك أدامز، رئيس بلدية مدينة نيويورك التي تبعد مئات الكيلومترات جنوبا، أنه سيتم “تعزيز الأمن” في المدينة، عشية عطلة نهاية أسبوع طويلة لمناسبة عيد الشكر.