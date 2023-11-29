فيرمينو يعود لتدريبات الأهلي

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بات النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، جاهزًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراته المقبلة ضد أبها.
وغاب روبرتو فيرمينو، عن المشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومواجهة الشباب الماضية، بسبب تواجده في البرازيل بعد وفاة والده.
وأكد الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل، أن فيرمينو؛ عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم اليوم، استعدادًا لمواجهة أبها.
ويتوقع أن يتواجد النجم البرازيلي في قائمة مباراة الأهلي ضد أبها، على أن يحسم المدير الفني الألماني ماتياس يايسله موقفه من المشاركة سواء كأساسي أو بديل.
ومن المقرر أن تُقام مباراة أبها ضد الأهلي، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضي، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة الغد، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ15 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، فيما يقع الأهلي في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.