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قبل مواجهة أبها غدًا

فيرمينو يعود لتدريبات الأهلي

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٨ مساءً
فيرمينو يعود لتدريبات الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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بات النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، جاهزًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراته المقبلة ضد أبها.

مشاركة فيرمينو في التدريبات

وغاب روبرتو فيرمينو، عن المشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومواجهة الشباب الماضية، بسبب تواجده في البرازيل بعد وفاة والده.

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فيرمينو قبل مباراة الأهلي ضد الأخدود
اللاعب البرازيلي – المصدر @ALAHLI_FC

وأكد الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل، أن فيرمينو؛ عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم اليوم، استعدادًا لمواجهة أبها.

ويتوقع أن يتواجد النجم البرازيلي في قائمة مباراة الأهلي ضد أبها، على أن يحسم المدير الفني الألماني ماتياس يايسله موقفه من المشاركة سواء كأساسي أو بديل.

فيرمينو
اللاعب البرازيلي – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي ضيفًا على أبها

ومن المقرر أن تُقام مباراة أبها ضد الأهلي، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضي، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ15 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، فيما يقع الأهلي في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

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