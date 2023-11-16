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عض فيروسًا آخر أكبر حجمًا والتصق به

فيروس مصاص دماء يثير دهشة العلماء

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ صباحاً
فيروس مصاص دماء يثير دهشة العلماء
المواطن - فريق التحرير

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اكتشف علماء فيروسًا أشبه بـ”مصاص دماء”، بعدما تبين أنه “عض” فيروسًا آخر أكبر حجمًا والتصق به في إطار طفرة بيولوجية تساعده على البقاء على قيد الحياة.

واكتشفت مديرة وحدة التصوير بجامعة ميريلاند، تاجيدي دي كارفاليو، الفيروس الغريب في مارس/ آذار عام 2020 لدى فحص عينة من التربة، وتبين أنه من العاثيات، وهي فيروسات تغزو البكتيريا، وهي من أكثر الكائنات الحية عددًا على وجه الأرض، ويمكن العثور على ملايين منها في جرام واحد من التربة.

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كل شيء متوقع من الفيروسات

لكنها في ذلك الوقت، لم تتوقع أن ترى فيروسًا ملتصقًا بآخر من “رقبته” وقالت: “لقد رأيت حرفيًّا المئات منها، ومن الواضح أن الأمر لم يكن عشوائيًّا.. نحن نعلم أن الفيروسات تفعل بعض الأشياء المثيرة للاهتمام، ولكن لم يتوقع أحد ذلك”، حسب ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست”.

وشرحت دي كارفاليو وزملاؤها النتائج بالجمعية الدولية للإيكولوجيا الميكروبية، حيث جاء في الدراسة أن الفيروس الصغير الذي أطلق عليه MiniFlayer فقْد القدرة على التكاثر داخل الخلايا، لذلك حدث تطور بيولوجي، وهو الالتصاق بفيروس آخر من رقبته أطلق عليه اسم MindFlayer.

وعندما يدخلان الخلايا معًا، يستخدم MiniFlayer الآلية الجينية لرفيقه الفيروس من أجل التكاثر.

الأكثر إبداعاً في الطبيعة

فيما شبه إيفان إريل، مساعد دي كارفاليو، الفيروس بـ”مصاص الدماء” الذي يغرس أسنانه في فريسته، وذلك بعد ملاحظة علامات “عض” على MindFlayer.

وقال: “الفيروسات يمكنها فعل أي شيء. إنها القوة الأكثر إبداعًا في الطبيعة، لكن لم يتوقع أحد أنها ستفعل شيئًا كهذا”.

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