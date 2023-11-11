مانشستر يونايتد يهزم لوتون تاون بشق الأنفس فيصل بن فرحان: أي مستقبل أتحدث عنه وغزة تدمر دي كابريو مرشح لبطولة فيلم يجسد قصة حياة إيلون ماسك الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس بوركينا فاسو فوز ثمين لـ آرسنال ضد بيرنلي تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة غزة تتجاوز 457 مليون ريال ولي العهد يتلقى رسالة خطية من سلطان عمان رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة الوحدة ثنائية تاوامبا تقود الأخدود لفوز صعب على الحزم مركز الكوارث في مكة يحذر من أمطار غزيرة بكافة المحافظات
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن كل ساعة تمر على غزة يموت فيها العشرات، لافتًا إلى أنه لا بديل عن وقف إطلاق النار فورًا.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي : أي مستقبل أتحدث عنه وغزة تدمر؟ المستقبل الوحيد هو موقف جامع مانع لجميع الدول العربية والإسلامية، هو وقف إطلاق النار فورًا”.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي لن يستطيع أن يقف أمام الحراك العربي الإسلامي الداعم لغزة، مشيرًا إلى أن حرب غزة كان يجب أن تتوقف قبل شهر :” ونعمل ما نستطيع لوقفها”.
وأكد أن آلة الحرب الإسرائيلية راح ضحيتها 11 ألف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، مشيرًا إلى مطالبات عربية إسلامية ببدء تحقيق دولي فوري في جرائم إسرائيل.
القمة العربية الإسلامية غير العادية
وكانت الرياض شهدت اليوم انطلاق القمة العربية الإسلامية غير العادية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وأكد ولي العهد رفض المملكة القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، كما أكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته.
وجدد الأمير محمد بن سلمان الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها، كما أكد الدعوة للإفراج عن الرهائن والمحتجزين وحفظ الأرواح والأبرياء.
فيديو | "أي مستقبل أتحدث عنه و #غزة تدمر"..
رد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على أحد الصحفيين في المؤتمر#قمة_التضامن_مع_فلسطين#قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية#الإخبارية pic.twitter.com/Fgh2AzpbaL
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2023