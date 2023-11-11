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فيصل بن فرحان: أي مستقبل أتحدث عنه وغزة تدمر

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ مساءً
فيصل بن فرحان: أي مستقبل أتحدث عنه وغزة تدمر
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن كل ساعة تمر على غزة يموت فيها العشرات، لافتًا إلى أنه لا بديل عن وقف إطلاق النار فورًا.

وقف الحرب على غزة

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي : أي مستقبل أتحدث عنه وغزة تدمر؟ المستقبل الوحيد هو موقف جامع مانع لجميع الدول العربية والإسلامية، هو وقف إطلاق النار فورًا”.

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ولفت إلى أن المجتمع الدولي لن يستطيع أن يقف أمام الحراك العربي الإسلامي الداعم لغزة، مشيرًا إلى أن حرب غزة كان يجب أن تتوقف قبل شهر :” ونعمل ما نستطيع لوقفها”.

وأكد أن آلة الحرب الإسرائيلية راح ضحيتها 11 ألف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، مشيرًا إلى مطالبات عربية إسلامية ببدء تحقيق دولي فوري في جرائم إسرائيل.
القمة العربية الإسلامية غير العادية

القمة العربية الإسلامية

وكانت الرياض شهدت اليوم انطلاق القمة العربية الإسلامية غير العادية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وأكد ولي العهد رفض المملكة القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، كما أكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته.

وجدد الأمير محمد بن سلمان الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها، كما أكد الدعوة للإفراج عن الرهائن والمحتجزين وحفظ الأرواح والأبرياء.

 

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