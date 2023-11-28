فيصل بن فرحان: السعودية ستقدم نسخة استثنائية لـ إكسبو 2030

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استعرض رئيس وفد السعودية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ملف استضافة الرياض لـ فعاليات إكسبو 2030.
وقال وزير الخارجية: “إن المملكة العربية السعوية ستقدم نسخة استثنائية لـ إكسبو 2030”.
فيديو | كلمة رئيس وفد المملكة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في تقديم ملف استضافة #الرياض_إكسبو2030#RiyadhExpo2030#الإخبارية pic.twitter.com/05LEzO71ye
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 28, 2023
وتابع الأمير فيصل بن فرحان أن السعودية ستركز على أهداف التنمية المستدامة خلال استضافتها إكسبو 2030.
وتابع وزير الخارجية “عملنا على الكثير من المبادرات وسنكرس جهودنا من أجل التعاون الدولي ونرحب بكم في الرياض”.
فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: عملنا على الكثير من المبادرات وسنكرس جهودنا من أجل التعاون الدولي ونرحب بكم في الرياض #الرياض_إكسبو2030#RiyadhExpo2030#الإخبارية pic.twitter.com/VzbjdrPxCY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 28, 2023