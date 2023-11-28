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السعودية ستركز على أهداف التنمية المستدامة

فيصل بن فرحان: السعودية ستقدم نسخة استثنائية لـ إكسبو 2030

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٢ مساءً
فيصل بن فرحان: السعودية ستقدم نسخة استثنائية لـ إكسبو 2030
المواطن - فريق التحرير

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استعرض رئيس وفد السعودية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ملف استضافة الرياض لـ فعاليات إكسبو 2030.

نسخة استثنائية لـ إكسبو 2030

وقال وزير الخارجية: “إن المملكة العربية السعوية ستقدم نسخة استثنائية لـ إكسبو 2030”.

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وتابع الأمير فيصل بن فرحان أن السعودية ستركز على أهداف التنمية المستدامة خلال استضافتها إكسبو 2030.

وتابع وزير الخارجية “عملنا على الكثير من المبادرات وسنكرس جهودنا من أجل التعاون الدولي ونرحب بكم في الرياض”.

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