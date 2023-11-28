فيصل بن فرحان: السعودية ستقدم نسخة استثنائية لـ إكسبو 2030

استعرض رئيس وفد السعودية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ملف استضافة الرياض لـ فعاليات إكسبو 2030.

نسخة استثنائية لـ إكسبو 2030

وقال وزير الخارجية: “إن المملكة العربية السعوية ستقدم نسخة استثنائية لـ إكسبو 2030”.

فيديو | كلمة رئيس وفد المملكة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في تقديم ملف استضافة #الرياض_إكسبو2030#RiyadhExpo2030#الإخبارية pic.twitter.com/05LEzO71ye — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 28, 2023

وتابع الأمير فيصل بن فرحان أن السعودية ستركز على أهداف التنمية المستدامة خلال استضافتها إكسبو 2030.

وتابع وزير الخارجية “عملنا على الكثير من المبادرات وسنكرس جهودنا من أجل التعاون الدولي ونرحب بكم في الرياض”.