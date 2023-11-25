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طالب بوقف كافة الأعمال العسكرية والعودة إلى مسار السلام

فيصل بن فرحان: ضرورة العودة لمسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
فيصل بن فرحان: ضرورة العودة لمسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية جمهورية كولومبيا السيد ألفارو ليفا دوران.
وبحث الجانبان، تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزّل، بالإضافة إلى مناقشة أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف كافة الأعمال العسكرية، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.
كما تطرق الجانبان، إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

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