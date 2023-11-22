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يتعين ألا يتم استخدام المساعدات الإنسانية كعقاب جماعي

فيصل بن فرحان: وقف إطلاق النار في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح وندعو لوقف كامل

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٨ مساءً
فيصل بن فرحان: وقف إطلاق النار في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح وندعو لوقف كامل
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن وقف إطلاق النار في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح وهناك حاجة لوقف كامل للأعمال القتالية.

وقال وزير الخارجية إنه يتعين ألا يتم استخدام المساعدات الإنسانية لغزة كوسيلة للعقاب الجماعي.

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وقف إطلاق النار

ويتضمن الاتفاق النص على وقف إطلاق النار من الطرفين، وقف حركة الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة وإدخال 300 من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً.

كما تضمن الاتفاق النص على إطلاق سراح 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء والأطفال دون سن 19 عاماً، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء فلسطين المعتقلين في السجون الإسرائيلية دون سن 19 عاماً.

وقف حركة الطيران

وكذلك وقف حركة الطيران الإسرائيلي في جنوب القطاع على مدار الأربعة أيام مع وقف حركة الطيران الإسرائيلي في الشمال لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 4:00 مساءً.

وخلال فترة الهدنة يلتزم الجيش الإسرائيلي، بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة، مع ضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين.

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