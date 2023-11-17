فيصل بن فرحان يؤكد أهمية وقف إطلاق النار فورًا في غزة The Bold Group تزيح السِتار عن مشروعها المبتكر في مبادرة الذكاء الاصطناعي حكم نهائي لصالح أمانة جدة ضد شركة طالبتها بتعويض 75 مليون ريال موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة بتصفيات المونديال مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ9 لمساعدة الشعب الفلسطيني لفتة طيبة من نجوم الأخضر تجاه مشجع صغير أعراض خطيرة لـ عضة البرد قد تنتهي بالبتر خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون! ضوابط العمل خارج أوقات الدوام وأيام العطل والعيدين الهلال يتصدر قائمة مميزة بدوري روشن
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من معالي وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.
وبحث الوزيران، تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية وقف إطلاق النار فورًا، وتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لغزة، بالإضافة إلى مناقشة أهمية دعم الحلول السياسية لإنهاء الأزمة وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، وإيقاف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين.
كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من معالي وزيرة خارجية جمهورية فنلندا إلينا فالتونين.
وبحث الوزيران، تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية وقف إطلاق النار فورًا، وتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لغزة.
كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.