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مؤكدًا على إدانة المملكة استهداف المدنيين وتعطيل البنى التحتية

فيصل بن فرحان يؤكد لـ بلينكن رفض السعودية القاطع تهجير سكان غزة

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٢ مساءً
فيصل بن فرحان يؤكد لـ بلينكن رفض السعودية القاطع تهجير سكان غزة
المواطن - واس

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، معالي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش الاجتماع العربي الأمريكي.

وقف القتال في غزة

وبحث الوزيران خلال اللقاء، سبل دعم الجهود الرامية إلى وقف تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة تجاه إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.

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رفض التهجير القسري

وشدّد سمو وزير الخارجية على رفض المملكة القاطع لعمليات التهجير القسري لسكان غزة، مؤكداً إدانة المملكة استهداف المدنيين بأي شكل، أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف السديري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير، مساعد مدير الإدارة العامة لتخطيط السياسات.

فيصل بن فرحان يؤكد رفض السعودية القاطع التهجير القسري لسكان غزة

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