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دعا المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره ضد الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة

فيصل بن فرحان يشدد على وقف التصعيد العسكري والتهجير القسري في غزة

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١١ مساءً
فيصل بن فرحان يشدد على وقف التصعيد العسكري والتهجير القسري في غزة
المواطن - واس

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية حكومة الظل في حزب العمال البريطاني السيد ديفيد لامي، وذلك على هامش حوار المنامة 2023 المقام في مملكة البحرين.
وبحث الجانبان تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية وقف إطلاق النار فوراً، وتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لغزة.
وشدد سمو وزير الخارجية على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في وقف التصعيد العسكري والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وأهمية الوقوف أمام كل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة.
حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال السفارة في مملكة البحرين صالح بن فلاح العتيبي.

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