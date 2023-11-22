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فيفا يستعيد ذكريات فوز الأخضر: من أكبر مفاجآت المونديال

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٠ مساءً
فيفا يستعيد ذكريات فوز الأخضر: من أكبر مفاجآت المونديال
المواطن - فريق التحرير

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استعاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي عبر منصة “إكس”، ذكريات الفوز التاريخي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأرجنتيني في مونديال 2022.

فوز الأخضر من أكبر المفاجآت

ونشر حساب كأس العالم فيفا، صورة لنتيجة مباراة المنتخب السعودي ضد الأرجنتين، وعلق قائلًا: “واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ المونديال”.

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السعودية ضد الأرجنتين
نتيجة المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

وأضاف في تغريدة أخرى: “لا أحد مستعد لنسيان هذه اللحظات.. من أين شاهدت الملحمة التاريخية للمنتخب السعودي أمام الأرجنتين؟”، قبل أن ينشر مقطع فيديو لهدف الفوز، وعلق قائلًا: “للتاريخ يا سالم”.

سالم الدوسري
احتفال الدوسري – المصدر @fifaworldcup_ar

المنتخب السعودي يكسب الأرجنتين

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قد بدأ مشواره في كأس العالم 2022 في قطر، بتحويل تأخره ضد الأرجنتين إلى فوز تاريخي بثنائية عن طريق صالح الشهري وسالم الدوسري.

ونجح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في الفوز بلقب كأس العالم على حساب فرنسا بركلات الترجيح، ليحصد البطولة للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1978 و1986، لتكون خسارته الوحيدة في نسخة 2022 ضد الأخضر.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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