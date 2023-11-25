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بعد تسجيله لهدف ضد الاتحاد

فينالدوم يخطف الأنظار مع الاتفاق

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٢ مساءً
فينالدوم يخطف الأنظار مع الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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ظهر النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم، بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الموسم الرياضي الحالي، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوفه.

فينالدوم يتألق

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، أبرز أرقام فينالدوم هذا الموسم، موضحة أنه ثاني أكثر من سجل للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في جميع المنافسات.

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فينالدوم
اللاعب الهولندي – المصدر @Ettifaq

وشارك فينالدوم في 11 مباراة، وساهم في تسجيل 7 أهداف، حيث هز الشباك 6 مرات، وقدم تمريرة حاسمة، وقام بـ28 تسديدة، بينهم 14 تسديدة على المرمى، وصنع 10 فرص، ومنحته “سوفاسكور” تقييمًا بـ7.36 درجة.

فينالدوم
اللاعب الهولندي – المصدر @Ettifaq

تعادل الاتفاق ضد الاتحاد

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على نظيره الاتفاق بالأمس في ملعبه بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق نقطتين عن الاتفاق الذي يتواجد في المركز السابع.

الاتفاق ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @Ettifaq

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