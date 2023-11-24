فينالدوم يمنح الاتفاق الأفضلية على الاتحاد بهدف خلال الشوط الأول

منح النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب فريق الاتفاق، التفوق لفريقه في الشوط الأول أمام الاتحاد بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن.

وسجل فينالدوم الهدف الوحيد لفارس الدهناء في الدقيقة الـ42 من عمر الشوط الأول.