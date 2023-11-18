فينسيوس جونيور يغيب عن مباريات السوبر الإسباني في السعودية

كشف نادي ريال مدريد الإسباني اليوم عن مدة غياب اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها فجر أمس في مباراة البرازيل ضد كولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

تفاصيل إصابة فينسيوس جونيور

وقال الريال في بيان له: ” جونيور تعرض لإصابة تمزق في الفخذ وسيغيب بسببها لمدة 10 أسابيع”.

وهذا يعني أن جونيور سيعود للمشاركة في المباريات نهاية شهر يناير المقبل، مما يعني غيابه عن مباريات كأس السوبر الإسباني التي تُقام في السعودية منتصف يناير المقبل.

وتأكد غياب فينسيوس عن مباراة البرازيل والأرجنتين فجر الأربعاء المقبل في تصفيات مونديال 2026، حيث تُقام في تمام الساعة الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت المملكة.

وكان المنتخب الكولومبي فاز على منتخب السيليساو بثنائية لهدف، حيث تقدم الفريق البرازيلي بالهدف الأول عبر جابرييل مارتينيلي في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

وسجل المنتخب الكولومبي هدفين بعد ذلك عبر نجم ليفربول الإنجليزي، لويس دياز.