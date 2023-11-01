في جوائز الاتحاد الآسيوي .. سالم الدوسري سادس سعودي يُتوج بالأفضل في آسيا

أصبح اللاعب سالم الدوسري نجم نادي الهلال، سادس لاعب سعودي وخامس لاعب من نادي الهلال يفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا.

وفي حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس في قطر، فاز الدوسري بلقب الأفضل في قارة آسيا كسادس لاعب سعودي بعد كل من “سعيد العويران عام 1994، نواف التمياط عام 2000، حمد المنتشري عام 2005، ياسر القحطاني عام 2007، ناصر الشمراني عام 2014، سالم الدوسري 2022”.

وأصبح خامس لاعب هلالي يُتوج بالجائزة بعد كل من “نواف التمياط 2000، ياسر القحطاني 2007، ناصر الشمراني 2014، عمر خربين 2017”.

وأصبح الهلال أول ناد في آسيا يقدم 5 لاعبين للفوز بالجائزة بعد انضمام الدوسري لهم.

حفل جوائز الاتحاد الآسيوي

وكان حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أُقيم أمس على مسرح المياسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في العاصمة القطرية الدوحة.

وفاز الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا على حساب كل من نجم الدحيل القطري، المعز علي، ونجم ملبورن الأسترالي، ماثيو ليكي.

تعليق سالم الدوسري

وعلق الدوسري بعد فوزه بالجائزة قائلًا: “سعيد لتمثيلي للسعودية والفوز بهذه الجائزة، أهدي هذه الجائزة للقيادة ولوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وللاتحاد السعودي لكرة القدم ولزملائي في الهلال وفي المنتخب السعودي، وكل الشكر والتقدير لعائلتي لأنهم ساندوني حتى حققتها”.