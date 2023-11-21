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جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم

في قبضة حرس الحدود.. 4 مخالفين حاولوا تهريب 80 كجم قات مخدر

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
في قبضة حرس الحدود.. 4 مخالفين حاولوا تهريب 80 كجم قات مخدر
المواطن - فريق التحرير

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإريترية، لمحاولتهم تهريب (80) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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