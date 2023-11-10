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في الجولة الـ13 من دوري روشن

في ليلة هاتريك بنزيما .. الاتحاد يُصالح جماهيره برباعية في أبها

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ مساءً
في ليلة هاتريك بنزيما .. الاتحاد يُصالح جماهيره برباعية في أبها
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه أبها بنتيجة 4- 2، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الاتحاد ضد أبها

وسجل الفرنسي كريم بنزيما الهدف الوحيد للعميد في الشوط الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ38.

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بنزيما يفتتح التسجيل لـ الاتحاد من ركلة جزاء

بنزيما يفتتح التسجيل لـ الاتحاد من ركلة جزاء

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة سجل الكاميروني إيكامبي الهدف الأول لنادي أبها في الدقيقة الـ52.

الاتحاد وأبها - كريم بنزيما - 3

بنزيما النجم الأول للمباراة

ونصّب بنزيما نفسه نجمًا للمباراة بالمساهمة في الأهداف الـ3 للاتحاد في الشوط الثاني، حيث صنع الهدف الثاني بكعب القدم للاعب البرازيلي إيجور كورونادو في الدقيقة الـ54.

ثم عاد النجم الفرنسي وسجل الهدفين الثالث والرابع لنادي الاتحاد ليُسجل “هاتريك” في الدقيقتين الـ 68 والـ70.

كورونا - بنزيما - الاتحاد ضد أبها -

وقلص نادي ضمك بعدها الفارق مسجلًا الهدف الثاني عبر فهد الجميعة في الدقيقة الـ85.

وبعد الفوز، أصبح رصيد العميد 24 نقطة في المركز الخامس في ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الـ13.

 

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