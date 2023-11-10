في ليلة هاتريك بنزيما .. الاتحاد يُصالح جماهيره برباعية في أبها

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه أبها بنتيجة 4- 2، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الاتحاد ضد أبها

وسجل الفرنسي كريم بنزيما الهدف الوحيد للعميد في الشوط الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ38.

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة سجل الكاميروني إيكامبي الهدف الأول لنادي أبها في الدقيقة الـ52.

بنزيما النجم الأول للمباراة

ونصّب بنزيما نفسه نجمًا للمباراة بالمساهمة في الأهداف الـ3 للاتحاد في الشوط الثاني، حيث صنع الهدف الثاني بكعب القدم للاعب البرازيلي إيجور كورونادو في الدقيقة الـ54.

ثم عاد النجم الفرنسي وسجل الهدفين الثالث والرابع لنادي الاتحاد ليُسجل “هاتريك” في الدقيقتين الـ 68 والـ70.

وقلص نادي ضمك بعدها الفارق مسجلًا الهدف الثاني عبر فهد الجميعة في الدقيقة الـ85.

وبعد الفوز، أصبح رصيد العميد 24 نقطة في المركز الخامس في ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الـ13.