في ليلة هاتريك بنزيما .. الاتحاد يُصالح جماهيره برباعية في أبها العمل على جسر بحري سعودي إغاثي لقطاع غزة لمسات بنزيما الساحرة تمنح 3 أهداف لـ الاتحاد ضد أبها كريم بنزيما يُهدد نجم الهلال في ترتيب قائمة هدافي الدوري السعودي أمطار متوقعة على 12 منطقة الاثنين المقبل وظائف إدارية شاغرة لدى شركة KPMG الاتحاد يُنهي الشوط الأول بهدف في أبها الأزياء التنكرية تملأ ممرات بوليفارد سيتي في ويكند الرعب بنزيما يفتتح التسجيل لـ الاتحاد من ركلة جزاء الجماهير طالبت برحيله .. نجم الأهلي ضحية التعادل مع ضمك
حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه أبها بنتيجة 4- 2، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجل الفرنسي كريم بنزيما الهدف الوحيد للعميد في الشوط الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ38.
وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة سجل الكاميروني إيكامبي الهدف الأول لنادي أبها في الدقيقة الـ52.
ونصّب بنزيما نفسه نجمًا للمباراة بالمساهمة في الأهداف الـ3 للاتحاد في الشوط الثاني، حيث صنع الهدف الثاني بكعب القدم للاعب البرازيلي إيجور كورونادو في الدقيقة الـ54.
ثم عاد النجم الفرنسي وسجل الهدفين الثالث والرابع لنادي الاتحاد ليُسجل “هاتريك” في الدقيقتين الـ 68 والـ70.
وقلص نادي ضمك بعدها الفارق مسجلًا الهدف الثاني عبر فهد الجميعة في الدقيقة الـ85.
وبعد الفوز، أصبح رصيد العميد 24 نقطة في المركز الخامس في ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الـ13.
هدددددف!⚽
إيكامبي يعدل النتيجة لـ #أبها🔥⚽️
#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_أبها | #SSC pic.twitter.com/iZVMXP7izJ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2023
هدددددف!⚽
بنزيما يسجل الهدف الأول للاتحاد من علامة الجزاء🔥⚽️
#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_أبها | #SSC pic.twitter.com/yC1bmNOMVM
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2023
هدف اتحادي رائع⚽️🔥
بنزيما ينثر سحره👏🏻
وكورونادو في الشباك🥅
#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_أبها | #SSC pic.twitter.com/LJCQXHiLXG
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2023
هدددددف!⚽
كريم يا كريم🔥🔥
بنزيما يعزز النتيجة لـ #الاتحاد بهدف ثالث⚽
#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_أبها | #SSC pic.twitter.com/UoEHtTUFZe
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2023
الهاتريك يصل من الأفضل⚽️⚽️⚽️#بنزيما يسجل الهدف الرابع لـ #الاتحاد🔥
#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_أبها | #SSC pic.twitter.com/MvlNM0wOO9
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2023
الجميعة يقلص الفارق لـ #أبها برأسية رائعة⚽️
الاتحاد 4 × 2 أبها
#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_أبها | #SSC pic.twitter.com/J9MOzdNFbW
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2023