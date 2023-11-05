في نزالات WWE بالرياض.. جون سينا يخسر ورومان يحافظ على لقب يونيفرسال

شهدت نزالات WWE التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 في محمد عبده أرينا، فوز المصارع المحترف سولو سيكوا على صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولات العالم البطل والممثل الأمريكي الشهير جون سينا الذي صفق له الجمهور بالرغم من خسارته، إضافة إلى تغلب بطل WWE يونيفرسال الأوحد رومان رينز على إل إي نايت واستطاعته الحفاظ على لقبه.

منافسات WWE تتصدر الترند

وضمن منافسات WWE التي تصدرت الترند العالمي على منصة إكس استطاعت بطلة العالم للسيدات في كراون جول ريّا ريبلي الحفاظ على لقبها ضد نيا جاكس، وشاينا بازلر، وزوي ستارك، وراكيل رودريغيز في مباراة خماسية شهدت ألوانا من التنافسات بين السيدات اللواتي حاولن انتزاع اللقب من ريبلي في قلب العاصمة الرياض، وسط حضور كبير من الزوار الذين تواجدوا مبكرا لمشاهدة مواجهات WWE.

وكان البطل سامي زين قد افتتح النزالات اليوم بتغلبه على جاي دي ماكدونا، حيث احتفل بالانتصار مع الجمهور، في حين فاجأ لوجان بول الجمهور بتغلبه على راي ميستيريو لينتزع لقب الولايات المتحدة، وحافظت آيو سكاي على لقبها لبطولة WWE للسيدات أمام منافستها بيانكا بيلير.

خيارات ترفيهية وتجارب عالمية

وإضافة إلى النزالات والتنافسات الكبرى التي شهدتها بوليفارد سيتي الليلة من قبل الأبطال العالميين كان الفنان إبراهيم الحجاج قد ظهر على الحلبة بشكل آخر، حيث أدى عرضا امتزجت فيه مشاهد النزالات بالكوميديا، مما أسهم في إضفاء جو من المرح وسط النزالات التي أشعلت حماس الجمهور.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط: .http://onelink.to/wbkapp