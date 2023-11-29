قائد القوات المشتركة يبحث أوجه التعاون مع وزير الدفاع اليمني

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استمراراً للتنسيق الدائم والمباحثات المستمرة بين وزارة الدفاع اليمنية وقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن استقبل معالي قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن/ مطلق بن سالم الأزيمع في مقر قيادة القوات المشتركة بالرياض يوم الأربعاء ١٥ / ٥ /١٤٤٥هـ، معالي وزير الدفاع اليمني الفريق الركن/ محسن بن محمد الداعري.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك والدعم المتواصل من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن للجيش الوطني اليمني؛ لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.