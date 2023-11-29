Icon

قائد القوات المشتركة يبحث أوجه التعاون مع وزير الدفاع اليمني Icon وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات Icon وظائف شاغرة بشركة رتال في 3 مدن Icon موعد مباريات الخميس في الدوري الأوروبي Icon وظائف شاغرة لدى محطة بوابة البحر الأحمر Icon 11 وظيفة شاغرة في شركة الاتصالات Icon القبض على 3 أشخاص لترويجهم الحشيش والإمفيتامين المخدر بتبوك Icon 18 مليار ريال حجم مشاريع للمياه بجازان.. و5 مقومات جاذبة للاستثمار Icon كريستيانو رونالدو يغيب عن مران النصر اليوم Icon دراسة: التحول إلى حمية صحية يطيل العمر 10 سنوات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

قائد القوات المشتركة يبحث أوجه التعاون مع وزير الدفاع اليمني

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٣ مساءً
قائد القوات المشتركة يبحث أوجه التعاون مع وزير الدفاع اليمني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استمراراً للتنسيق الدائم والمباحثات المستمرة بين وزارة الدفاع اليمنية وقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن استقبل معالي قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن/ مطلق بن سالم الأزيمع في مقر قيادة القوات المشتركة بالرياض يوم الأربعاء ١٥ / ٥ /١٤٤٥هـ، معالي وزير الدفاع اليمني الفريق الركن/ محسن بن محمد الداعري.

قد يهمّك أيضاً
شاهد.. جريان سيول جنوب العويقيلة بالحدود الشمالية

شاهد.. جريان سيول جنوب العويقيلة بالحدود الشمالية

التشكيل الرسمي لـ الفيحاء ضد أهال

التشكيل الرسمي لـ الفيحاء ضد أهال

بحث أوجه التعاون

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك والدعم المتواصل من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن للجيش الوطني اليمني؛ لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة
العالم

لقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية...

العالم
الاتحاد يستقر على بديل لوبيتيغي
آخر الاخبار

الاتحاد يستقر على بديل لوبيتيغي

آخر الاخبار
استقبال حافل لـ المنتخب السعودي في الأحساء
آخر الاخبار

استقبال حافل لـ المنتخب السعودي في الأحساء

آخر الاخبار
النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع
آخر الاخبار

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع

آخر الاخبار
فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات المشفرة
العالم

فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات...

العالم
تفوق الاتحاد ضد الشباب في ملاعب الرياض
الرياضة

تفوق الاتحاد ضد الشباب في ملاعب الرياض

الرياضة
تنفيذ حكم القتل قصاصاً من مواطن قتل أخيه دهساً عدة مرات عمداً وعدواناً بالرياض
السعودية اليوم

تنفيذ حكم القتل قصاصاً من مواطن قتل...

السعودية اليوم
ملف الرياض إكسبو 2030 يكسر كل الأرقام
السعودية اليوم

ملف الرياض إكسبو 2030 يكسر كل الأرقام

السعودية اليوم