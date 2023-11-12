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بعد تقدم الوحدة باحتجاج

قانوني يُفسر سبب الجدل بشأن عقوبة تاليسكا

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
قانوني يُفسر سبب الجدل بشأن عقوبة تاليسكا
المواطن - فريق التحرير

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أثارت مشاركة النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام الوحدة حالة من الجدل، ما دفع مسؤولي فرسان مكة للتقدم باحتجاج.

الوحدة يحتج على مشاركة تاليسكا

وشارك تاليسكا بشكل أساسي في مباراة الوحدة ضد النصر بالأمس على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، والتي حسمها العالمي بنتيجة 3/ 1.

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وتقدم نادي الوحدة باحتجاج رسمي بعد نهاية المباراة، بسبب مشاركة اللاعب البرازيلي، حيث يرى المسؤولون أن خوضه اللقاء غير نظامي، بعد قرار لجنة الانضباط والأخلاق بإيقافه مباراتين.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

أحمد الأمير يوضح سبب الجدل

وكشف أحمد الأمير، القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، سبب إثارة الجدل بشأن العقوبة، وعلق قائلًا: “تنصيص قرار اللجنة هو من تسبب بكل هذه الضجة!”.

لجنة الانضباط وتاليسكا
قرار لجنة الانضباط

وتابع عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “حسب تنصيص القرار من المفترض أن يُقبل احتجاج الوحدة، ولكن استنادًا الى الخطاب التفسيري المرسل لـ النصر من لجنة الانضباط بالتأكيد سوف يرفض الاحتجاج موضوعًا”.

وكان تاليسكا قد تعرض للطرد أمام الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين، وأكدت تقارير أن النصر خاطب لجنة الانضباط، وأوضحت أنه موقوف لقاء في دوري روشن أمام الخليج، ثم إيقافه المباراة الأخرى في الكأس ضد الشباب.

تاليسكا
تاليسكا مع النصر – المصدر @AlNassrFC

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