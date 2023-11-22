قبل عام .. المنتخب السعودي يحقق المعجزة ويهزم الأرجنتين بطلة العالم

يحتفل جمهور الكرة السعودية، اليوم الأربعاء، بذكرى مرور عام على الفوز التاريخي لـ المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات للفريقين في نهائيات كأس العالم قطر 2022 الذي أُقيم للمرة الأولى في بلد عربي وفي منطقة الشرق الأوسط.

تشكيل المنتخب السعودي

تشكيل منتخب السعودية وقتها وتحت قيادة مدربه الفرنسي السابق هيرفي رينارد كان مكونًا من: “محمد العويس، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، محمد كنو، فراس البريكان، سالم الدوسري، صالح الشهري”.

أما تشكيل منتخب الأرجنتين فجاء مكونًا من: “إيميليانو مارتينيز، مولينا، روميرو، أوتامندي، تاليافيكو، بابو جوميز، باريديس، دي بول، دي ماريا، ميسي”.

المنتخب السعودي حقق المعجزة وفاز على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2- 1 لأول مرة في تاريخه وفي تاريخ المنتخبات العربية، حيث سجل للأخضر في تلك المباراة التاريخية كل من صالح الشهري وسالم الدوسري، بينما سجل للمنتخب الأرجنتيني، اللاعب ميسي من ركلة جزاء.

حكم المباراة

وكانت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقتها أسندت قيادة المباراة للحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش وساعده كل من توماس كلانشنيك وأندراز كوفاسيتش.

وأُقيمت المباراة يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، ووقتها كان الأخضر يلعب في المجموعة الثالثة مع منتخبات “الأرجنتين وبولندا والمكسيك”.