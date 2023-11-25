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قبول طلب تقييم الإعاقة شرط التقديم على الإعانة المالية

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٥ مساءً
قبول طلب تقييم الإعاقة شرط التقديم على الإعانة المالية
المواطن - فريق التحرير

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أعادت وزارة الموارد البشرية التأكيد على إجراءات وشروط طلب الإعانة المالية لذوي الإعاقة مؤكدة أنه لا بد من قبول طلب تقييم الإعاقة أولًا قبل التقديم على الإعانة.

جاء ذلك ردًا من حساب الموارد البشرية على أحد المواطنين يسأل عن إجراءات تقديم طلب الإعانة.

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طلب الإعانة المالية

ويتم تقديم طلب الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية عبر الخطوات التالية:

  1. الدخول على موقع الموارد البشرية.
  2. اختر خدمة الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ الخدمات.
  3. تعبئة البيانات المطلوبة (الإفصاح عن بيانات المستفيد وبيانات الدخل والحساب البنكي والموافقة على الإقرار والتعهد) ثم تقديم الطلب.
  4. سيتم إرسال رقم وتفاصيل الطلب عبر رسالة نصية.
  5. يمكن متابعة حالة طلب الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال  أيقونة “طلباتي”.

شروط إعانة ذوي الإعاقة

  1. أن يكون المستفيد مسجلاً لدى الوزارة وتم تقييم إعاقته.
  2. أن تكون الإعاقة مصنفة في برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقة.
  3. ألا يتجاوز إجمالي دخل المستفيد الشهري 4000 ريال.
  4. ألا تتجاوز مدة إقامة المستفيد في المرافق الصحية أو التأهيلية الحكومية أو الأهلية على نفقة الدولة 6 أشهر خلال العام.
  5. أن يكون المستفيد مقيماً في المملكة إقامة دائمة.
  6. ألا يكون من المستفيدين من خدمات الايواء بمراكز الوزارة.
  7. ألا يتجاوز عمر المستفيد وقت حدوث الإعاقة 60 سنة.
  8. أن يكون سعودياً أو من القبائل النازحة ولديه هوية سارية.

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