قبول طلب تقييم الإعاقة شرط التقديم على الإعانة المالية

أعادت وزارة الموارد البشرية التأكيد على إجراءات وشروط طلب الإعانة المالية لذوي الإعاقة مؤكدة أنه لا بد من قبول طلب تقييم الإعاقة أولًا قبل التقديم على الإعانة.

جاء ذلك ردًا من حساب الموارد البشرية على أحد المواطنين يسأل عن إجراءات تقديم طلب الإعانة.

طلب الإعانة المالية ويتم تقديم طلب الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية عبر الخطوات التالية: الدخول على موقع الموارد البشرية. اختر خدمة الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ الخدمات. تعبئة البيانات المطلوبة (الإفصاح عن بيانات المستفيد وبيانات الدخل والحساب البنكي والموافقة على الإقرار والتعهد) ثم تقديم الطلب. سيتم إرسال رقم وتفاصيل الطلب عبر رسالة نصية. يمكن متابعة حالة طلب الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أيقونة “طلباتي”.