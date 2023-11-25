قبول طلب تقييم الإعاقة شرط التقديم على الإعانة المالية

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أعادت وزارة الموارد البشرية التأكيد على إجراءات وشروط طلب الإعانة المالية لذوي الإعاقة مؤكدة أنه لا بد من قبول طلب تقييم الإعاقة أولًا قبل التقديم على الإعانة.
جاء ذلك ردًا من حساب الموارد البشرية على أحد المواطنين يسأل عن إجراءات تقديم طلب الإعانة.
ويتم تقديم طلب الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية عبر الخطوات التالية: