قدور الضغط قنابل موقوتة الحذر منها واجب

تصاعدت وتيرة التحذير من قدور الضغط خاصة لمن لا يعرف كيفية التعامل معها أو من يستعمل نوعية رديئة لا تطابق المواصفات لما لها من مخاطر قد تؤدي إلى الإصابة بحروق متفاوتة الشدة وقد تسبب الوفيات في بعض الحالات النادرة لا قدر الله.

السلامة المنزلية

في البداية قال الدكتور فهد الخضيري: “من مبادئ السلامة المنزلية استخدام أواني الضغط بالطريقة الآمنة وضمان الإغلاق الجيد والمحكم وضمان وضع صمام ضغط الحرارة الذي يفتح التفريغ الهوائي قبل انفجار القدر.

وأضاف: الوفيات بسبب ذلك الإهمال تسجلها غرف الطوارئ.

فتش عن صمام الأمان

أما “ياسمين” فقالت: إن قدور الضغط فيها صمام أمان PSV ويفترض تنظيف السبرنق والتأكد من سلامته وهو الذي يقوم بتنفيس الضغط لمنع الانفجار ويوجد أيضًا بلف تنسيم (صفيرة) يفترض أن يكون بحالة جيدة إذا كان الاثنان في وضع ممتاز مستحيل ينفجر القدر ومستحيل يزيد الضغط.

قنابل موقوتة

فيما قال أبو عبدالملك: “قدور الضغط قنابل موقوتة من استطاع الاستغناء عنها فليفعل وخاصةً في المنازل” فيما نشر فرج آل عوير مقطع فيديو لحالة انفجار وعلق عليها بالقول:” انتبهوا من قدور الضغط وللتذكير العمل في المطاعم من أصعب المهن بالعالم أنا شخصيًا عندي ندوب وحروق كثيرة”.