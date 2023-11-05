Icon

قدور الضغط قنابل موقوتة الحذر منها واجب Icon رئيس وزراء إقليم كردستان يستقبل بعثة الاتحاد Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon السعودية تمدد الخفض التطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًّا Icon وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة Icon سانتو يسعى لمصالحة جماهير الاتحاد ضد القوة الجوية Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة صدارة Icon انطلاقة الحزم مع كارينيو تهدد رغبة الوحدة باستعادة التوازن Icon السعودية تدين بأشد العبارات تهديد وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة Icon نونو سانتو: مواجهة الغد قوية والقوة الجوية جيد دفاعيًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

قدور الضغط قنابل موقوتة الحذر منها واجب

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٥ مساءً
قدور الضغط قنابل موقوتة الحذر منها واجب
المواطن - فريق التحرير

تصاعدت وتيرة التحذير من قدور الضغط خاصة لمن لا يعرف كيفية التعامل معها أو من يستعمل نوعية رديئة لا تطابق المواصفات لما لها من مخاطر قد تؤدي إلى الإصابة بحروق متفاوتة الشدة وقد تسبب الوفيات في بعض الحالات النادرة لا قدر الله.

السلامة المنزلية

في البداية قال الدكتور فهد الخضيري: “من مبادئ السلامة المنزلية استخدام أواني الضغط بالطريقة الآمنة وضمان الإغلاق الجيد والمحكم وضمان وضع صمام ضغط الحرارة الذي يفتح التفريغ الهوائي قبل انفجار القدر.

قد يهمّك أيضاً
ساديو ماني ومحرز يُنافسان على جائزة الأفضل بإفريقيا

ساديو ماني ومحرز يُنافسان على جائزة الأفضل بإفريقيا

ميتروفيتش ماكينة أهداف لا تتوقف

ميتروفيتش ماكينة أهداف لا تتوقف

وأضاف: الوفيات بسبب ذلك الإهمال تسجلها غرف الطوارئ.

 

فتش عن صمام الأمان

أما “ياسمين” فقالت: إن قدور الضغط فيها صمام أمان PSV ويفترض تنظيف السبرنق والتأكد من سلامته وهو الذي يقوم بتنفيس الضغط لمنع الانفجار ويوجد أيضًا بلف تنسيم (صفيرة) يفترض أن يكون بحالة جيدة إذا كان الاثنان في وضع ممتاز مستحيل ينفجر القدر ومستحيل يزيد الضغط.

قنابل موقوتة

فيما قال أبو عبدالملك: “قدور الضغط قنابل موقوتة من استطاع الاستغناء عنها فليفعل وخاصةً في المنازل” فيما نشر فرج آل عوير مقطع فيديو لحالة انفجار وعلق عليها بالقول:” انتبهوا من قدور الضغط وللتذكير العمل في المطاعم من أصعب المهن بالعالم أنا شخصيًا عندي ندوب وحروق كثيرة”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب مومباي سيتي عن الهلال: سنواجه أكبر فريق في آسيا
آخر الاخبار

مدرب مومباي سيتي عن الهلال: سنواجه أكبر...

آخر الاخبار
مواجهة نارية مرتقبة بين إنجلترا وإيطاليا
الرياضة

مواجهة نارية مرتقبة بين إنجلترا وإيطاليا

الرياضة
طبيب يتفاجأ بجثث زوجته وأولاده بين ضحايا هجوم مستشفى المعمداني
العالم

طبيب يتفاجأ بجثث زوجته وأولاده بين ضحايا...

العالم
القبض على متهمين في إطلاق نار ودهس متعمد في الخرج
أخبار أمنية

القبض على متهمين في إطلاق نار ودهس...

أخبار أمنية
تركي آل الشيخ يتوعد مستخدمي شعار موسم الرياض دون موافقة خطية
الترفيه

تركي آل الشيخ يتوعد مستخدمي شعار موسم...

الترفيه
دفن 100 فلسطيني في مقبرة جماعية ومستشفيات غزة في مرمى نيران إسرائيل
العالم

دفن 100 فلسطيني في مقبرة جماعية ومستشفيات...

العالم
وظائف إدارية شاغرة في الفطيم القابضة
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الفطيم القابضة

وظائف
حملة شعبية لإغاثة غزة.. السعودية أكبر داعم تاريخي للقضية الفلسطينية عربيًا وعالميًا
أخبار رئيسية

حملة شعبية لإغاثة غزة.. السعودية أكبر داعم...

أخبار رئيسية