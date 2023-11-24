قدوم كاسيميرو لـ النصر يُعجل برحيل نجم الفريق

يفكر نادي النصر في التعاقد مع النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في العام المقبل.

وقال خوسيه فيليكس رئيس تحرير صحفية “ماركا” الإسبانية عبر برنامج “دورينا غير” على قناة “السعودية”: “النصر يُفاوض كاسيميرو، وكريستيانو رونالدو همزة الوصل بين الطرفين”.

قدوم نجم مانشستر يونايتد للنصر، سيعجل برحيل الإيفواري فوفانا الذي لم ينجح في تقديم مستوى جيد له مع النصر منذ الانضمام له صيف 2023 قادمًا من نادي لانس الفرنسي.

الأهلي والاتفاق يراقبان كاسيميرو

وكان الإعلامي الرياضي التركي أكرم كونور قال عبر منصة “إكس”: “اللاعب البرازيلي على رادار الاتفاق في صيف العام المقبل، وقد ينضم لنادي الاتفاق في حال نال مانشستر يونايتد من 35 إلى 40 مليون يورو”.