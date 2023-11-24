Icon

موعد مباريات السبت في دوري روشن Icon إغلاق جزء من طريق المدينة المنورة لإزالة جسور مشاة Icon تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الأخدود Icon وليد الفراج: نقص المعلومات عن الميركاتو السعودي سبب أزمات كثيرة Icon السعودة الوهمية استغلال لبرامج صندوق هدف وعقوبتها جنائية Icon قدوم كاسيميرو لـ النصر يُعجل برحيل نجم الفريق Icon أسعار النفط تواصل التراجع Icon شكك في بطولات الهلال .. مطالب بمعاقبة سلمان الفرج Icon تقويم فعاليات جدة يستعد لتدشين آسيا الصغرى Icon أول قرار من مارسيلو جاياردو تجاه زكريا هوساوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
رونالدو يتوسط لإحضاره للنصر

قدوم كاسيميرو لـ النصر يُعجل برحيل نجم الفريق

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ صباحاً
قدوم كاسيميرو لـ النصر يُعجل برحيل نجم الفريق
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

يفكر نادي النصر في التعاقد مع النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في العام المقبل.

وقال خوسيه فيليكس رئيس تحرير صحفية “ماركا” الإسبانية عبر برنامج “دورينا غير” على قناة “السعودية”: “النصر يُفاوض كاسيميرو، وكريستيانو رونالدو همزة الوصل بين الطرفين”.

قد يهمّك أيضاً
أسعار النفط تواصل التراجع

أسعار النفط تواصل التراجع

شرفي نصراوي ردًّا على رئيسي الأهلي والاتحاد: ما ذكرتوه هو كاميرا خفية !

شرفي نصراوي ردًّا على رئيسي الأهلي والاتحاد: ما ذكرتوه هو كاميرا خفية...

قدوم نجم مانشستر يونايتد للنصر، سيعجل برحيل الإيفواري فوفانا الذي لم ينجح في تقديم مستوى جيد له مع النصر منذ الانضمام له صيف 2023 قادمًا من نادي لانس الفرنسي.

الأهلي والاتفاق يراقبان كاسيميرو

وكان الإعلامي الرياضي التركي أكرم كونور قال عبر منصة “إكس”: “اللاعب البرازيلي على رادار الاتفاق في صيف العام المقبل، وقد ينضم لنادي الاتفاق في حال نال مانشستر يونايتد من 35 إلى 40 مليون يورو”.

كما ذكرت تقارير أن النادي الأهلي سيتنافس مع الاتفاق لضم كاسيميرو في صيف العام المقبل حيث سيدخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد.

وكان كاسيميرو انضم لصفوف مانشستر يونايتد في صيف 2022 قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.

وفي سياق آخر، أثار قرار الإيطالي فينجا المدير التنفيذي لنادي النصر، غضب جماهير أصفر الرياض، وذلك قبل مواجهة نادي الأخدود.

وكان فينجا قرر سحب طلب حكام أجانب لمباراة الأخدود مع الاعتماد على الحكم السعودي بعدما أكد له السويسري مانويل نافارو رئيس لجنة الحكام بأن التحكيم السعودي تطور كثيرًا بحسب “الرياضية”.

الأمر أثار غضب جماهير أصفر الرياض التي طالبت مرارًا وتكرارًا إدارة مسلي آل معمر باستقطاب حكام أجانب بسبب ما وصفوه بظلم تحكيمي تعرض له النصر خلال الموسم الحالي في مباريات دوري روشن.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء
صحة وطب‎

10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء

صحة وطب‎
طفل يُقتل كل 15 دقيقة في غزة!
العالم

طفل يُقتل كل 15 دقيقة في غزة!

العالم
الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن التوقيع
آخر الاخبار

الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن...

آخر الاخبار
نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا
مشاهير

نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا

مشاهير
أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن الاتحاد
الرياضة

أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن...

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج

الرياضة
ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان جيرمان
الرياضة

ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان...

الرياضة
لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال ومومباي سيتي
الرياضة

لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال...

الرياضة