قدوم كاسيميرو لـ النصر يُعجل برحيل نجم الفريق

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يفكر نادي النصر في التعاقد مع النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في العام المقبل.
وقال خوسيه فيليكس رئيس تحرير صحفية “ماركا” الإسبانية عبر برنامج “دورينا غير” على قناة “السعودية”: “النصر يُفاوض كاسيميرو، وكريستيانو رونالدو همزة الوصل بين الطرفين”.
كما ذكرت تقارير أن النادي الأهلي سيتنافس مع الاتفاق لضم كاسيميرو في صيف العام المقبل حيث سيدخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد.
وكان كاسيميرو انضم لصفوف مانشستر يونايتد في صيف 2022 قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.
وفي سياق آخر، أثار قرار الإيطالي فينجا المدير التنفيذي لنادي النصر، غضب جماهير أصفر الرياض، وذلك قبل مواجهة نادي الأخدود.
وكان فينجا قرر سحب طلب حكام أجانب لمباراة الأخدود مع الاعتماد على الحكم السعودي بعدما أكد له السويسري مانويل نافارو رئيس لجنة الحكام بأن التحكيم السعودي تطور كثيرًا بحسب “الرياضية”.
الأمر أثار غضب جماهير أصفر الرياض التي طالبت مرارًا وتكرارًا إدارة مسلي آل معمر باستقطاب حكام أجانب بسبب ما وصفوه بظلم تحكيمي تعرض له النصر خلال الموسم الحالي في مباريات دوري روشن.