قرارات نارية من مجلس إدارة الزمالك اليوم .. إقالة أوسوريو وعرض أحمد فتوح للبيع

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم قرارات نارية، وذلك بعد الخسارة من نادي زد في الجولة السادسة في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

قرارات مجلس إدارة الزمالك اليوم

وقرر الزمالك إقالة المدرب الكولومبي خوان أوسوريو من تدريب الفريق الكروي الأول بسبب سوء النتائج مع توجيه الشكر لمساعده وللمدرب مدحت عبدالهادي.

كذلك قرر نادي الزمالك، إيقاف كل من أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لاعبي الفريق لأسباب انضباطية بعدما تم استبعادهم من مباراة زد.

أيضًا قرر الزمالك عرض الثلاثي “أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري” للبيع.

ملخص مباراة الزمالك ضد زد

وكان الزمالك خسر الجمعة الماضية من نادي زد بهدفين لهدف، حيث تقدم الزمالك بالهدف الأول عبر المحترف التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة الثالثة بعد عرضية متقنة من اللاعب السنغالي إبراهيما نداي.

وعند حلول الدقيقة الـ32 سجل اللاعب مصطفى زيكو هدف التعادل لنادي زد بعد خطأ من مدافع الزمالك، محمد عبدالغني.

وفي الشوط الثاني، سجل زد هدفه الثاني عبر اللاعب ديلسون كاموني في الدقيقة الـ82 بعد تمريرة متقنة من اللاعب رأفت خليل.

وسيواجه الزمالك، فريق مودرن فيوتشر في الجولة السابعة من الدوري المصري مساء الأربعاء 29 نوفمبر الجاري.