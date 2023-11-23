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بعدما سحب قرار طلب حكام أجانب

قرار المدير التنفيذي لـ النصر يُغضب الجماهير

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ مساءً
قرار المدير التنفيذي لـ النصر يُغضب الجماهير
المواطن - فريق التحرير

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أثار قرار الإيطالي فينجا المدير التنفيذي لنادي النصر، غضب جماهير أصفر الرياض، وذلك قبل مواجهة نادي الأخدود.

وكان فينجا قرر سحب طلب حكام أجانب لمباراة الأخدود مع الاعتماد على الحكم السعودي بعدما أكد له السويسري مانويل نافارو رئيس لجنة الحكام بأن التحكيم السعودي تطور كثيرًا بحسب “الرياضية”.

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حق النصر

الأمر أثار غضب جماهير أصفر الرياض التي طالبت مرارًا وتكرارًا إدارة مسلي آل معمر باستقطاب حكام أجانب بسبب ما وصفوه بظلم تحكيمي تعرض له النصر خلال الموسم الحالي في مباريات دوري روشن.

نادي النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

ولم يشتكِ العالمي فقط من أخطاء الحكام السعوديين بل اشتكى نادي الشباب كذلك من الأخطاء المستمرة من التحكيم المحلي.

ويلعب العالمي مع فريق الأخدود غدًا في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة في الجولة الـ14 بدوري روشن.

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