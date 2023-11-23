قرار المدير التنفيذي لـ النصر يُغضب الجماهير

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أثار قرار الإيطالي فينجا المدير التنفيذي لنادي النصر، غضب جماهير أصفر الرياض، وذلك قبل مواجهة نادي الأخدود.
وكان فينجا قرر سحب طلب حكام أجانب لمباراة الأخدود مع الاعتماد على الحكم السعودي بعدما أكد له السويسري مانويل نافارو رئيس لجنة الحكام بأن التحكيم السعودي تطور كثيرًا بحسب “الرياضية”.
الأمر أثار غضب جماهير أصفر الرياض التي طالبت مرارًا وتكرارًا إدارة مسلي آل معمر باستقطاب حكام أجانب بسبب ما وصفوه بظلم تحكيمي تعرض له النصر خلال الموسم الحالي في مباريات دوري روشن.
ولم يشتكِ العالمي فقط من أخطاء الحكام السعوديين بل اشتكى نادي الشباب كذلك من الأخطاء المستمرة من التحكيم المحلي.
ويلعب العالمي مع فريق الأخدود غدًا في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة في الجولة الـ14 بدوري روشن.