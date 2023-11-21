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بعد الفوز على الأردن اليوم

قرار حاسم من مانشيني قبل انطلاق كأس أمم آسيا 2023

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ مساءً
قرار حاسم من مانشيني قبل انطلاق كأس أمم آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن قرار حاسم قبل انطلاق كأس أمم آسيا 2023 العام المقبل في قطر.

تعليق مانشيني

وقال المدرب الإيطالي بعد فوز السعودية اليوم أمام الأردن: “لم أستقر على قائمة الأخضر في البطولة الآسيوية، لا يزال هناك وقت وسأتابع العديد من اللاعبين قبل الاستقرار على القائمة النهائية”.

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يذكر أن منافسات بطولة كأس آسيا 2023، ستنطلق في قطر، بداية من 12 يناير المقبل وحتى العاشر من فبراير، بمشاركة 24 منتخبًا، ويتأهل إلى دور الـ16 أول منتخبين من كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبات بالمركز الثالث.

صالح الشهري - 1 - المنتخب السعودي - السعودية والأردن

وقال حسن ربيعة الكواري المدير التنفيذي للتسويق والاتصال في اللجنة المحلية المنظمة للبطولة: “عملية بيع التذاكر في كأس آسيا 2023، تتم بشكل إلكتروني فقط، عبر المنصة الرسمية المخصصة لذلك، وستتم عملية بيع التذاكر على مراحل لمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشجعين”.

وأضاف: “تم تخصيص باقات متنوعة، حيث ستطرح تذكرة حضور مباراة واحدة وباقة لحضور مباريات منتخب معين في دور المجموعات، وباقات أخرى”.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السادسة في كأس أمم آسيا مع منتخبات “تايلاند وعُمان وقيرغيزستان”.

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