استعرض الأخصائي النفسي عبدالعزيز الدواس قصة امرأة خلعت زوجها بعدما أكملت دراستها وتوظفت لتتزوج من آخر.

اكتئاب

وقال الدواس خلال مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة إكس: “عندي شخص يتعالج من الاكتئاب منذ عامين، بسبب زوجته، هذا الشخص تزوج فتاة وهي تدرس في الثانوية وبعد الزواج أكملت دراستها، وعندما حصلت على الشهادة الجامعية وتوظفت طلبت الطلاق، ثم خلعته وتزوجت حبيبها مسيار”.

حافظوا على أنفسكم

وتابع: “أقول للأزواج حافظوا على أنفسكم، احفظوا مالكم، الزوجة اللي معك هي اللي ممكن تقهرك، ما أبغى رجل مقهور، أي امرأة متميزة نضعها فوق رأسنا، لكن بعض النساء سيئات”.