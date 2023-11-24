الرياض يقلب الطاولة على التعاون باللحظات الأخيرة اليوم الطالع الأخير من الوسم والمنزلة الأخيرة من الخريف في الظهور الأول لـ جاياردو .. الاتحاد ينجو أمام الاتفاق بالتعادل قصة امرأة خلعت زوجها بعدما أكملت دراستها وتوظفت لتتزوج من آخر جماهير الاتحاد تهاجم حمدالله واللاعب يرد بهدف التعادل إسرائيل تتسلم 13 أسيرًا الأكلات الجنوبية تجذب زوار مهرجان الوليمة موعد مباراة الأهلي ضد الشباب والتشكيل المتوقع أفضل وقت لأداء العمرة وأقل الأيام ازدحامًا فينالدوم يمنح الاتفاق الأفضلية على الاتحاد بهدف خلال الشوط الأول
استعرض الأخصائي النفسي عبدالعزيز الدواس قصة امرأة خلعت زوجها بعدما أكملت دراستها وتوظفت لتتزوج من آخر.
وقال الدواس خلال مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة إكس: “عندي شخص يتعالج من الاكتئاب منذ عامين، بسبب زوجته، هذا الشخص تزوج فتاة وهي تدرس في الثانوية وبعد الزواج أكملت دراستها، وعندما حصلت على الشهادة الجامعية وتوظفت طلبت الطلاق، ثم خلعته وتزوجت حبيبها مسيار”.
وتابع: “أقول للأزواج حافظوا على أنفسكم، احفظوا مالكم، الزوجة اللي معك هي اللي ممكن تقهرك، ما أبغى رجل مقهور، أي امرأة متميزة نضعها فوق رأسنا، لكن بعض النساء سيئات”.
وش يقهر عبدالعزيزالدواس #دكتور_عبدالعزيز_الدواس pic.twitter.com/Meaj7Rmj5S
— #دكتور_عبدالعزيز_الدواس (@azizaldawas) November 24, 2023