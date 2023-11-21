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كشفها المحقق بالنيابة العامة أحمد المقحم

قصة تورط مشهور سعودي في جريمة غسل أموال

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
قصة تورط مشهور سعودي في جريمة غسل أموال
المواطن - فريق التحرير

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كشف المحقق بالنيابة العامة أحمد المقحم، تفاصيل قصة المشهور السعودي الذي تورط في جريمة غسل أموال.

وقال المقحم في لقاء مع برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية: إن بعض مشاهير السوشيال ميديا يقومون بنشاط الإعلانات، ويستفيدون ماديًّا من هذا النشاط، ومن الممكن أن يتم استغلال هذا النشاط كوسيلة لتمرير الأموال غير المشروعة.

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قصة التورط

وأشار إلى حالة مشهور تورط في جريمة غسل الأموال، حيث اتفق مع صاحب منتج عقاري على أن يقدم إعلانًا له. وعند استلامه المبلغ المالي المتفق عليه، تفاجأ المشهور بأن المبلغ زائد بمقدار كبير، وبعد التواصل مع صاحب المنتج، تم تحويل المبلغ الزائد إلى حساب آخر ينتمي لشركة مشبوهة معروفة بأنشطة غسل الأموال.

وأكد المقحم أنه خلال التحقيق مع المشهور، تبين عدم وجود أدلة تثبت استلامه للمبلغ من صاحب المنتج، وأنه لا يعرف الكيان الذي قام بتحويل المبلغ إلى حسابه. كما لم يتم توثيق أي شيء يتعلق بالإعلان.

وتابع أن المشهور ساهم عن طريق حسابه البنكي في تحويل الأموال لشركة مشبوهة، مشددًا على أهمية مكافحة جرائم غسل الأموال ومحاسبة المتورطين فيها، سواء كانوا مشاهير أو غيرهم، للحفاظ على نزاهة النظام المالي والحفاظ على أمن المجتمع.

 

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