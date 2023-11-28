قصة خلاف بين شقيقين بعد 14 عامًا بسبب الميراث!

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ذكر المحامي خالد بن ناصر الحجاج، قصة خلاف بين شخص وشقيقه بعد 14 عامًا بسبب الميراث.
وقال خلال لقاء له مع برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية: “شخص قال لشقيقه من والده: روح اسأل أمك أبوك مين؟”، مشيرًا إلى أنه حدث خلاف بينهما على الإرث بعد 14 عامًا.
وتابع: “القاضي قال للشخص المتضرر من شقيقه يقوم برفع دعوى مستقلة بالقذف ضد شقيقه”، لافتًا إلى أن شقيقه اعترف وتم معاقبته.
وتابع: “ما في شيء يحجز القاضي إلا إذا صدر ما يثبت العفو”.
وأشار إلى أن هناك قذفًا صريحًا، مثل قول عبارة لشخص صريحة بالزنا، وهناك قذف يسمى كناية مثل قول “أنت راعي بنات”، لافتًا إلى أن القاضي يتأكد هل العرف يدل على أنها في الزنا أو العرف يدل على أنها في معنى آخر.
"روح اسأل أمك أبوك مين"..
قصة أخ رفع دعوى قضائية على أخيه بعد 14 سنة@DrK_hajjaj@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/0438KRMcGg
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 27, 2023