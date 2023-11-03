قصة سجين بسبب المخدرات: البلاء ما اكتفيت فيه لنفسي وجبته لأهلي

سرد سجين معاناته بسبب المخدرات وكيف تسببت في ضياع حياته وجلب المصائب له ولعائلته.

المخدرات سبب البلاء

وقال السجين في فيديو نشرته وزارة الداخلية على منصة إكس: إن المخدرات كانت سببًا في البلاء لأهله وليس له فقط، مضيفًا: “بعدما دخلت السجن ندمت على كل شيء فعلته”.

وتابع: “اتصل عليّ واحد من أصحابي وقال إن معه حمولة وطالبه بالذهاب إلى سوق الخضار لحملها”، مشيرًا إلى أن صاحبه أخبره أن تلك الحمولة بها 23 كرتونة بداخلها حبوب مخدرة، وتم إلقاء القبض عليه أثناء تسلمه وتسليمه لتلك المواد المخدرة.

الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.