الأهلي المصري يخسر 7 ملايين دولار بعد توديع الدوري الإفريقي قصة سجين بسبب المخدرات: البلاء ما اكتفيت فيه لنفسي وجبته لأهلي موعد مباريات السبت في دوري روشن لا صحة لما يتم تداوله عن طرح وظائف في الأحوال المدنية ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق مباريات الجولة الـ12 رسالة خطأ عند الدخول لـ توكلنا .. حدثوا التطبيق بعد قرعة كأس الملك .. نصراوي يثير غضب الهلاليين بسبب الخماسية ! المدني يحذر من طقس الجمعة إلى الثلاثاء: ابقوا في أماكن آمنة من أقل الناس إصابة بالجلطات؟ سوء السلوك يتسبب في إيقاف طارق حامد مباراتين
سرد سجين معاناته بسبب المخدرات وكيف تسببت في ضياع حياته وجلب المصائب له ولعائلته.
وقال السجين في فيديو نشرته وزارة الداخلية على منصة إكس: إن المخدرات كانت سببًا في البلاء لأهله وليس له فقط، مضيفًا: “بعدما دخلت السجن ندمت على كل شيء فعلته”.
وتابع: “اتصل عليّ واحد من أصحابي وقال إن معه حمولة وطالبه بالذهاب إلى سوق الخضار لحملها”، مشيرًا إلى أن صاحبه أخبره أن تلك الحمولة بها 23 كرتونة بداخلها حبوب مخدرة، وتم إلقاء القبض عليه أثناء تسلمه وتسليمه لتلك المواد المخدرة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
#قصة_سجين بسبب المخدرات : البلاء ما اكتفيت فيه لنفسي .. جبته لأهلي. pic.twitter.com/xuAScEmmFD
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) November 2, 2023