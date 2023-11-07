قصة مشرفة تربوية أنقذت سائقًا و4 مشرفات في جازان

كشفت مشرفة التخطيط المدرسي عبير عباس، بتعليم صبيا، تفاصيل إنقاذها حياة سائق و4 مشرفات في جازان، حيث قادت السيارة لتصل إلى وجهتها بعد انخفاض سكر السائق.

تفاصيل الواقعة

وقالت مشرفة التخطيط المدرسي عبير عباس في تصريحات إلى برنامج الراصد على الإخبارية: إنهم كانوا في طريقهم للإشراف على إحدى المدارس، ولاحظت عدم تركيز السائق.

وأشارت إلى أنها لاحظت فقدان السائق للسيطرة على عجلة القيادة، وسألته إن كان مريض سكر أو ضغط، ليخبرها بأنه مريض سكري ولم يتناول الإفطار قبل الدوام، موضحةً أنها طلبت منه التوقف، وتولت هي القيادة، ثم توجهت لأقرب محل لشراء عصير له، وأرسلت لهم الإدارة سائقًا آخر وتم معالجة السائق ورعايته.