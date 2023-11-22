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عمق تاريخي وأثري بالنسبة لسكان المحافظة

قصر صبحا في الأفلاج مسكن لحكام الخليج قبل أكثر من 4 قرون

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٣ مساءً
قصر صبحا في الأفلاج مسكن لحكام الخليج قبل أكثر من 4 قرون
المواطن - فريق التحرير

عرضت قناة الإخبارية، تقريرًا عن قصر “صبحا” جنوب غرب محافظة الأفلاج، والذي كان مسكنًا لحكام الخليج قبل أكثر من 4 قرون.

قصر صبحا

وقال مراسل قناة الإخبارية، إن قصر صبحا هو عمق تاريخي وأثري بالنسبة لسكان محافظة الأفلاج، ومعلم رئيسي هناك.

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وتابع أن أعمدة هذا القصر مهددة بالاندثار الذي يفوق عمره 600 سنة، وعُرفت مزارع الهدار بزراعة النخيل وإنتاج التمور، إضافة للورقيات.

من جهته قال سعد النتيفات، مهتم بتاريخ مركز الهدار في الأفلاج: “قصر صبحا ذو مكانة تاريخية وقيمة أثرية كبيرة، فكان آخر من سكن هذا القصر هم أسرة الصباح، وآل خليفة، الذين هاجروا عام 1111 للهجرة”.

وتابع: يحظى القصر بزيارات عديدة، سواء من المسؤولين والشخصيات الكبيرة بالمملكة العربية السعودية أو رجال الدولة في مملكة البحرين.

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