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قلبي تعيد الفرحة لأسرة سودانية بعد نجاح عملية قسطرة لابنها

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
قلبي تعيد الفرحة لأسرة سودانية بعد نجاح عملية قسطرة لابنها
المواطن - فريق التحرير

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نجحت جمعية “قلبي” في إدخال البهجة والسرور إلى أسرة سودانية مستفيدة من خدمات الجمعية.

وأجريت لطفلها البالغ من العمر 6 سنوات عملية قسطرة بشكل عاجل بعد عدة مشاكل في القلب عانى منها الطفل كثيرًا خلال السنوات الماضية.

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وقد تم إجراء عملية القسطرة بمركز الأمير سلطان للقلب في محافظة الأحساء.

جمعية قلبي

بدورهم، عبر والدا الطفل عبدالرحمن مأمون إسماعيل عن سعادتهما بنجاح عملية القسطرة لطفلهما، وقدما الشكر الجزيل لجمعية “قلبي” ممثلة بالمدير التنفيذي الدكتور حسين العنزي وكافة منسوبي الجمعية على الجهود التي بذلتها الجمعية لإجراء العملية بأسرع وقت، مضيفين أن ذلك ليس بمستغرب على مملكة الإنسانية صاحبة الإنجازات العملاقة في المجال الطبي.

من جهته، قال الدكتور حسين العنزي المدير التنفيذي لجمعية رعاية القلب “قلبي” بأن الجمعية تقدم كل ما بوسعها لتقديم العلاج والاستشارات والعمليات لكل المحتاجين من مستفيديها، مشيرًا بالوقت ذاته إلى الدعم الذي تجده الجمعية من أوقاف والدة هشام الموسى وأبنائها “ديم” مما كان له الأثر في استمرار عمل الجمعية وجهودها الحثيثة في إنقاذ النفس البشرية سواء كان مواطنًا أو مقيمًا أو حتى زائرًا للمملكة.

يشار أن جمعية “قلبي” حققت العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية منها على سبيل المثال لا الحصر أجر عملية قلب مفتوح لجنين داخل بطن والدته وغيرها الكثير من الاستشارات والعمليات الجراحية.

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