Icon

قمة الرياض تكلف السعودية وعدة دول بالتباحث مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة Icon النصر يتفوق على الوحدة بثنائية في الشوط الأول Icon 220 ألف طالب وطالبة بعسير يؤدون اختبارات نهاية الفصل الأول غدًا Icon التعادل الإيجابي عنوان مباراة الجونة ضد الأهلي Icon تحذير لأصحاب حسابات Gmail على مستوى العالم Icon مانشستر يونايتد يهزم لوتون تاون بشق الأنفس Icon فيصل بن فرحان: أي مستقبل أتحدث عنه وغزة تدمر Icon دي كابريو مرشح لبطولة فيلم يجسد قصة حياة إيلون ماسك Icon الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس بوركينا فاسو Icon فوز ثمين لـ آرسنال ضد بيرنلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
كسر الحصار على غزة وفرض إدخال المساعدات

قمة الرياض تكلف السعودية وعدة دول بالتباحث مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
قمة الرياض تكلف السعودية وعدة دول بالتباحث مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كلفت القمة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت اليوم في الرياض، السعودية وعدة دول بالتباحث مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة.

وشدد البيان الختامي للقمة على أن القادة العرب والمسلمين أجمعوا على أن الحرب يجب أن تتوقف والعمل على كسر الحصار على غزة وفرض إدخال مساعدات إنسانية.

قد يهمّك أيضاً
خطيب المسجد النبوي : احذروا الإشاعات فإنها تبث الأراجيف وتثير الفتن

خطيب المسجد النبوي : احذروا الإشاعات فإنها تبث الأراجيف وتثير الفتن

الدراسة عن بُعد بمدارس البرك اليوم

الدراسة عن بُعد بمدارس البرك اليوم

 

وبحسب البيان الذي تلاه وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، فقد طالب القادة المشاركون في القمة، مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح إسرائيل الاستعماري.

كما طالب البيان جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل والتي تستخدمها في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير مقدراته.

وطالب البيان الختامي المحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق ضد الجرائم التي تنتهكها إسرائيل، وإنشاء وحدتي رصد إعلامية لتوثيق الجرائم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اليوم .. صرف راتب أكتوبر ويك إند سعيد
السعودية اليوم

اليوم .. صرف راتب أكتوبر ويك إند...

السعودية اليوم
2000 وحدة سكنية و1900 غرفة فندقية في مشروع الوادي بأبها
السعودية اليوم

2000 وحدة سكنية و1900 غرفة فندقية في...

السعودية اليوم
تحذير من قطرة مرطبة للعين بعد تفشي عدوى قاتلة
العالم

تحذير من قطرة مرطبة للعين بعد تفشي...

العالم
تعادل مثير يحسم مباراة نابولي ضد ميلان
الرياضة

تعادل مثير يحسم مباراة نابولي ضد ميلان

الرياضة
أمطار غزيرة حتى الجمعة والمدني: ابقوا في أماكن آمنة
أخبار رئيسية

أمطار غزيرة حتى الجمعة والمدني: ابقوا في...

أخبار رئيسية
الاتحاد يسعى لاستعادة بريقه ضد الحزم
الرياضة

الاتحاد يسعى لاستعادة بريقه ضد الحزم

الرياضة
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة العاشرة
الرياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
تفاصيل اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط وسيط الشحن في السعودية
السوق

تفاصيل اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط وسيط الشحن...

السوق