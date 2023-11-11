قمة الرياض تكلف السعودية وعدة دول بالتباحث مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة

كلفت القمة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت اليوم في الرياض، السعودية وعدة دول بالتباحث مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة.

وشدد البيان الختامي للقمة على أن القادة العرب والمسلمين أجمعوا على أن الحرب يجب أن تتوقف والعمل على كسر الحصار على غزة وفرض إدخال مساعدات إنسانية.

فيديو | البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية.. وزير الخارجية: اجتمعوا القادة العرب والمسلمين على أن الحرب يجب أن تتوقف والعمل على كسر الحصار على #غزة وفرض إدخال مساعدات إنسانية#قمة_التضامن_مع_فلسطين#قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية#الإخبارية pic.twitter.com/QB5XcKD4cv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2023

وبحسب البيان الذي تلاه وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، فقد طالب القادة المشاركون في القمة، مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح إسرائيل الاستعماري.

كما طالب البيان جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل والتي تستخدمها في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير مقدراته.

وطالب البيان الختامي المحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق ضد الجرائم التي تنتهكها إسرائيل، وإنشاء وحدتي رصد إعلامية لتوثيق الجرائم.