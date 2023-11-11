قمم السودة تبهر العالم بعد عرضها في تايمز سكوير وبيكاديلي

استطاعت قمم السودة إبهار محبي وعشاق السفر والسياحة في جميع أنحاء العالم، بعدما تم عرضها في أشهر ميادين العالم في بريطانيا والولايات المتحدة ودبي، فهي وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة العربية السعودية، على ارتفاع 3015 متراً عن سطح البحر، ويمتدّ المشروع على مساحات واسعة عبر قمم الجبال الشاهقة في السودة ورجال ألمع.

قمم السودة في التايمز سكوير

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد ولقطات لقمم السودة التي يتم عرضها في أشهر ميادين العالم بالتايمز سكوير بنيويورك، والبيكاديلي في لندن، ضمن حملة ترويجية للسياحة السعودية.

وأعرب الكثير من المعجبين بالتراث والهوية السعودية، عن إعجابهم الشديد بتلك المشاهد الخلابة التي تعرضها الأفلام الترويجية للأماكن السياحية السعودية، بخاصة قمم السودة.

طبيعة السودة الخلابة

ونجد على متن السحاب فوق مرتفعات السودة الشاهقة التي يكسوها الضباب، ووسط الطبيعة الآسرة وجمال الفن المعماري في رجال ألمع، يتربع مشروع قمم السودة الذي يقدم لزواره خدمات الضيافة الفاخرة والمتاجر الفارهة، ومغامرات مثيرة ومنتجعات صحية هادئة، في بيئة غنية بالتراث الفريد والثقافة الأصيلة.

يذكر أن السودة هي سلسلة جبلية تقع في جنوب السعودية، وتعتبر جزءًا من جبال عسير. واحدة من أبرز قمم السودة هي “جبل السودة” نفسه، وهو أعلى قمة في المملكة العربية السعودية.

يقع جبل السودة في مدينة أبها ويعتبر وجهة سياحية شهيرة بسبب مناظره الطبيعية الخلابة والطقس اللطيف. يمكنك استكشاف المنطقة والتمتع بالطبيعة الساحرة في جبال السودة.

مشروع قمم السودة

يهدف مشروع قمم السودة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم إلى تطوير 2700 وحدة فندقية، و1336 وحدة سكنية، وأكثر من 30 نقطة جذب ترفيهية وسياحية، و80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بحلول عام 2033. وستقدم قمم السودة خدمات الضيافة الفاخرة، والتجارب الأصيلة، ومجموعة واسعة من الأنشطة عالية الرفاهية، مما يسهم في دعم استراتيجية منطقة عسير وتحقيق أهدافها بجذب 10 ملايين زائر وتحويل عسير لوجهة سياحية عالمية. #الصخرة_الحمراء.. ثراء الطبيعة والتنوع البيولوجي.#قمم_السودة pic.twitter.com/RlmJ1dgz2x — قمم السودة (@Soudahpeaks) October 2, 2023

أهمية السودة السياحية

وتضم السودة العديد من المعالم السياحية والمواقع الطبيعية الجميلة، وتعد محطة جذب للزوار الذين يبحثون عن الهدوء والطبيعة الخلابة. ويمكن استكشاف جبل السودة ومناطق أخرى للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الرائعة والأنشطة الترفيهية.

السعودية أفضل وجهة سياحية بالعالم

وتصدرت السعودية قائمة أفضل 10 وجهات سياحية على مستوى العالم، فيما شهدت أقوى نمو في عدد السياح هذا العام مقارنة بعام 2019، حيث تشهد البلاد طفرة كبيرة في استضافة السياح بعد التطورات التي شهدتها السعودية في كافة المجالات بخاصة قطاع الترفيه.

وأفادت بيانات شركة “ForwardKeys” المختصة بالسياحة والسفر، بأن المملكة العربية السعودية جاءت في المركز الخامس ضمن التصنيف العالمي للسياح الوافدين في عام 2023، حيث عادت نسبة الإشغال السياحي إلى مستويات ما قبل كوفيد للزوار الوافدين مدعومة بالاستثمار في مجال تسويق البلاد كوجهة سياحية والجهود المبذولة لتنويع اقتصاد البلاد، بحسب تقرير اتجاهات السفر العالمية.

السعودية تقود السياحة بالشرق الأوسط

وتهدف خطة المملكة العربية السعودية لعام 2030 إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي؛ بهدف وصول 100 مليون زائر بحلول عام 2030 إلى السعودية، وهو رقم ينافس الأرقام التي تحققها فرنسا سنويًّا بقطاع السياحة.

وتقود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة معظم هذه الزيادات في مؤشرات السياحة بالشرق الأوسط، ويشير تقرير سوق السفر العالمي إلى أن السعودية تستثمر بكثافة في البنية التحتية السياحية، ويُنظر إلى تنمية السياحة كإستراتيجية رئيسية للتنويع بعيدًا عن الاعتماد على النفط.