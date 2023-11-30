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يحطمون خصومهم بعد فوزهم الكاسح

قناة فرانس 24: السعوديون يفاجئون العالم من جديد في باريس

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥١ مساءً
قناة فرانس 24: السعوديون يفاجئون العالم من جديد في باريس
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أشادت منصات ووسائل الإعلام العالمية الغربية بفوز السعودية الكاسح بحق استضافة معرض إكسبو 2030، فيما وصفوه بأنه انتصار دبلوماسي جديد يضاف إلى رصيد القيادة السعودية الرشيدة التي تطمح للوصول بالمملكة إلى الريادة العالمية في شتى المجالات.

السعوديون يفاجئون العالم من جديد

وقالت قناة “فرانس 24″، في تعليق لها على الفوز السعودي بتنظيم إكسبو 2030: “من باريس، السعوديون يفاجئون العالم من جديد ويحطمون خصومهم بعد فوزهم الكاسح لاستضافة معرض إكسبو 2030 على أرضهم”.

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الرياض يقلب الطاولة على التعاون باللحظات الأخيرة

الرياض يقلب الطاولة على التعاون باللحظات الأخيرة

وأظهرت نتائج التصويت، الثلاثاء، فوز الرياض بحق استضافة معرض “إكسبو 2030” العالمي، في انتصار دبلوماسي آخر للمملكة العربية السعودية، وتنافست مدينتا بوسان في كوريا الجنوبية وروما في إيطاليا مع الرياض على استضافة المعرض العالمي، الذي يقام كل خمس سنوات ويجذب ملايين الزوار واستثمارات بمليارات الدولارات.

إعلان فوز الرياض بـ إكسبو 2030

وأعلن المكتب الدولي للمعارض، الثلاثاء، أن العاصمة السعودية الرياض ستستضيف معرض “إكسبو 2030″، متقدمة في شكل كبير على بوسان (كوريا الجنوبية) وروما.

وحصدت الرياض 119 صوتًا مقابل 29 لبوسان و17 لروما، أي أنها فازت بثلثي الأصوات الـ165، بحسب نتائج المكتب الدولي للمعارض. ولدى إعلان النتائج، سادت أجواء الفرح داخل الوفد السعودي الكبير.

تفاصيل تصميم معرض الرياض إكسبو 2030

نسخة استثنائية من الرياض إكسبو 2030

وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود “أن المملكة العربية السعودية ستقدم نسخة استثنائية لـ إكسبو 2030”.

وتابع بأن السعودية ستركز على أهداف التنمية المستدامة خلال استضافتها “إكسبو 2030”. وأضاف الوزير: “عملنا على الكثير من المبادرات، وسنكرس جهودنا من أجل التعاون الدولي، ونرحب بكم في الرياض”.

وأوضح أن “ولي العهد قاد بشكل شخصي ملف استضافة الرياض للمعرض، وفوز الرياض باستضافة المعرض يعكس ثقة العالم بالمملكة”.

قيمة مضافة للاقتصاد السعودي

يمثل المعرض بحسب خبراء ومحللين، قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، الساعي حاليًّا إلى تنويع مصادر إيراداته وخفض الاعتماد على النفط، حيث تتكامل تجهيزات واستعدادات الرياض لاستضافة المعرض مع خطط وأهداف برامج الرؤية.

وتتكامل خطط تطوير وترقية تصنيف الرياض بين أكثر المدن ملاءمة للعيش في العالم، مع استعدادات المدينة لاستضافة إكسبو 2030، حيث تطور 6 خطوط مترو تغطي المدينة وترتبط بموقع الـ”إكسبو” والمطار، وتعمل على رفع الطاقة الاستيعابية لمطار الملك سلمان الدولي إلى 150 مليون مسافر بحلول 2030.

وتنفذ الرياض 68 مبادرة باستثمارات 92 مليار دولار لجعلها واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، وأيضًا أطلقت “الرياض الخضراء” لتطوير المساحات الخضراء على مستوى المدينة.

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